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4 تحديات يواجهها الأبناء لوالدين غير ناضجين عاطفيا

2/5/2024 11:26:43 PM
(MENAFN- Youm7) تعتبر فترة الطفولة هي الوقت الأكثر تأثيرًا في حياة الشخص، ويمكن للوالدين الذين يفتقرون إلى النضج العاطفي أن يتسببوا في أضرار جسيمة للأبناء دون أن يدركوا ذلك أو يتعمدوه، وإذا كان أحد الوالدين غير ناضج عاطفيًا، فقد يواجه الشخص تحديات جادة ليس فقط في طفولته ولكن طوال حياته البالغة أيضًا، وفيما يلي عدة علامات تشير إلى أنك نشأت مع والدين غير ناضجين عاطفيًا وتؤثر ذلك عليك الآن، وفقًا لموقع YourTango الأمريكي للعلاقات.



انفعالات غير منضبطة:

إذا نشأت مع والدين غير ناضجين عاطفيًا، فقد كنت تشهد تفشي مشاعرهم غير المضبوطة وغير المدروسة. قد يكون لديهم تصرفات عاطفية مفاجئة وصعوبة في تنظيم مشاعرهم أو ردود فعل مكثفة، بغض النظر عن كيفية تأثير ذلك عليك أو على الآخرين. قد يكون لدى والديك أيضًا نوبات عنيفة من الغضب أو الحزن، أو حتى مشاعر سعادة مثل الضحك. ومع ذلك، كانت عواطفهم غالبًا ما تكون مفرطة بالنسبة للوضع. نتيجة لذلك، قد شعرت وأنت طفل بأنك في حالة من التقلب المستمر، تشعر بالاضطراب والارتباك والخوف. وقد جعلتك عواطفهم الجامحة تواجه صعوبة في أن تشعر بالاستقرار أو تفهم سبب ردود أفعالهم بطريقة معينة.



تجاهل احتياجاتك:
من المحتمل أن والديك لم يفهما تمامًا مشاعرك أو حتى يحاولا التواصل معك على مستوى أعمق. كان لديهما عدم الوعي الذي جعلهما يتجاهلا احتياجاتك ورغباتك واهتماماتك، وكانا يركزان فقط على احتياجاتهما الخاصة. نتيجة لتجاهلهما لك، أثر ذلك بشدة عليك. قد شعرت بعدم الفهم والوحدة أو عدم الاهتمام نتيجة لإهمالهما العاطفي .



انخفاض الذكاء العاطفي:

على الرغم من أن ردود فعلهم للأحداث الطفيفة قد تكون عنيفة، إلا أنهم عمومًا لديهم فهم ضعيف للعواطف وكيفية عملها أو كيفية التعامل معها. هذا يعني أنهم على الأرجح لديهم ذكاء عاطفي منخفض. بسبب عدم فهمهم للعواطف، كانوا غير قادرين على التعاطف معك ومع تجربتك. عندما تعود من المدرسة شاعرًا بالاستياء بسبب تصرف سيئ من شخص ما، لم يكن لديهم أي كلمات لطيفة لتقديمها لك، وربما حتى يغضبون منك لأنك تشعر بطريقة معينة. يعد الذكاء العاطفي ضروريًا للتواصل السليم، خاصة في تطوير علاقة صحية بين الأبوين والأطفال. للأسف، قد يكون لدى والديك قدرة ضعيفة على التواصل عن العواطف، مما يؤدي إلى عدم قدرتك على تنظيم مشاعرك الخاصة وتكوين علاقات صحية وتطوير أنماط تعلق غير آمنة.



قلق مستمر:
بسبب عدم قدرتهم على فهم ومعالجة العواطف، من المرجح أن والديك قد أظهروا مشاعر قوية مثل الغضب والجرح والحزن أو الألم في أوقات غير متوقعة. قد يشمل هذا السلوك المتقلب ردود فعل متلاعبة وبيئة متوترة. بسبب تقلبهما، قد تكون في حالة من التوتر المستمر والتأهب الزائد في التوقع لانفجاراتهما في أي وقت. تمامًا مثل الأم التي تعامل البيض، كان والديك يجعلانك في حالة من القلق المستمر وعلى المدى الطويل.
















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