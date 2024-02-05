4 تحديات يواجهها الأبناء لوالدين غير ناضجين عاطفيا

(MENAFN
- Youm7) تعتبر فترة الطفولة هي الوقت الأكثر تأثيرًا في حياة الشخص، ويمكن للوالدين الذين يفتقرون إلى النضج العاطفي أن يتسببوا في أضرار جسيمة للأبناء دون أن يدركوا ذلك أو يتعمدوه، وإذا كان أحد الوالدين غير ناضج عاطفيًا، فقد يواجه الشخص تحديات جادة ليس فقط في طفولته ولكن طوال حياته البالغة أيضًا، وفيما يلي عدة علامات تشير إلى أنك نشأت مع والدين غير ناضجين عاطفيًا وتؤثر ذلك عليك الآن، وفقًا لموقع YourTango الأمريكي للعلاقات.
انفعالات غير منضبطة:
إذا نشأت مع والدين غير ناضجين عاطفيًا، فقد كنت تشهد تفشي مشاعرهم غير المضبوطة وغير المدروسة. قد يكون لديهم تصرفات عاطفية مفاجئة وصعوبة في تنظيم مشاعرهم أو ردود فعل مكثفة، بغض النظر عن كيفية تأثير ذلك عليك أو على الآخرين. قد يكون لدى والديك أيضًا نوبات عنيفة من الغضب أو الحزن، أو حتى مشاعر سعادة مثل الضحك. ومع ذلك، كانت عواطفهم غالبًا ما تكون مفرطة بالنسبة للوضع. نتيجة لذلك، قد شعرت وأنت طفل بأنك في حالة من التقلب المستمر، تشعر بالاضطراب والارتباك والخوف. وقد جعلتك عواطفهم الجامحة تواجه صعوبة في أن تشعر بالاستقرار أو تفهم سبب ردود أفعالهم بطريقة معينة.
تجاهل احتياجاتك:
من المحتمل أن والديك لم يفهما تمامًا مشاعرك أو حتى يحاولا التواصل معك على مستوى أعمق. كان لديهما عدم الوعي الذي جعلهما يتجاهلا احتياجاتك ورغباتك واهتماماتك، وكانا يركزان فقط على احتياجاتهما الخاصة. نتيجة لتجاهلهما لك، أثر ذلك بشدة عليك. قد شعرت بعدم الفهم والوحدة أو عدم الاهتمام نتيجة لإهمالهما العاطفي .
انخفاض الذكاء العاطفي:
على الرغم من أن ردود فعلهم للأحداث الطفيفة قد تكون عنيفة، إلا أنهم عمومًا لديهم فهم ضعيف للعواطف وكيفية عملها أو كيفية التعامل معها. هذا يعني أنهم على الأرجح لديهم ذكاء عاطفي منخفض. بسبب عدم فهمهم للعواطف، كانوا غير قادرين على التعاطف معك ومع تجربتك. عندما تعود من المدرسة شاعرًا بالاستياء بسبب تصرف سيئ من شخص ما، لم يكن لديهم أي كلمات لطيفة لتقديمها لك، وربما حتى يغضبون منك لأنك تشعر بطريقة معينة. يعد الذكاء العاطفي ضروريًا للتواصل السليم، خاصة في تطوير علاقة صحية بين الأبوين والأطفال. للأسف، قد يكون لدى والديك قدرة ضعيفة على التواصل عن العواطف، مما يؤدي إلى عدم قدرتك على تنظيم مشاعرك الخاصة وتكوين علاقات صحية وتطوير أنماط تعلق غير آمنة.
قلق مستمر:
بسبب عدم قدرتهم على فهم ومعالجة العواطف، من المرجح أن والديك قد أظهروا مشاعر قوية مثل الغضب والجرح والحزن أو الألم في أوقات غير متوقعة. قد يشمل هذا السلوك المتقلب ردود فعل متلاعبة وبيئة متوترة. بسبب تقلبهما، قد تكون في حالة من التوتر المستمر والتأهب الزائد في التوقع لانفجاراتهما في أي وقت. تمامًا مثل الأم التي تعامل البيض، كان والديك يجعلانك في حالة من القلق المستمر وعلى المدى الطويل.
MENAFN05022024000132011024ID1107813712
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.