وصفات طبيعية من قشر البرتقال لتفتيح البشرة.. بدل ما ترميه

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- Youm7) تحلم كل امرأة بالحصول على بشرة مشرقة، لذلك تتبع كافة الأساليب الممكنة التي تساعدها على تحقيق ذلك، ولأننا في فصل الشتاء الذى يكثر فيه تناول البرتقال نستعرض في هذا التقرير، وصفات طبيعية من قشر البرتقال لتفتيح البشرة والتي تعتمد على تنفيذ عدة خطوات بسيطة، وفقاً لما ذكره موقع "BoldSky".
وصفات طبيعية من قشر البرتقال لتفتيح البشرة وصفة قشر البرتقال واللبن لتفتيح البشرة
ينصح بتحضير ملعقة كبيرة من مسحوق قشر البرتقال و2 ملعقة كبيرة من الزبادي، ثم خلط المكونات معًا ووضعهما على الوجه لمدة 20 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء مع تكرار الوصفة للحصول على بشرة صافية ومنتعشة.
برتقال وصفة قشر البرتقال والكركم لتفتيح البشرة
تساعد هذه الوصفة أيضًا في التخلص من البقع الداكنة وذلك من خلال تحضير ملعقة كبيرة من مسحوق قشر البرتقال، والقليل من الكرك وملعقة كبيرة من العسل الطبيعي، ومزج المكونات جيداً، ثم وضعها على الوجه والرقبة، والإنتظار لفترة تتراوح مابين 5 إلى 10 دقائق ثم غسل الوجه والرقبة بأي منظف للوجه أو ماء الورد، مع تجنب اتباع الوصفة مع بشرة معرضة لحب الشباب.
مجموعة من البرتقال
وصفة قشر البرتقال وخشب الصندل لتفتيح البشرة
تحضير ملعقة كبيرة من مسحوق البرتقال مع إضافة ملعقة كبيرة من مسحوق خشب الصندل وملعقة كبيرة من مسحوق الجوز، ثم إضافة مابين 2 إلى 3 قطرات من عصير الليمون وملعقتين كبيرتين من ماء الورد لعمل معجون، ثم وضعه على الوجه لمدة 5 دقائق ثم غسل الوجه للحصول على بشرة مشرقة.
وصفات من قشر البرتقال
وصفة قشر البرتقال والليمون لتفتيح البشرة
تحضير ملعقتين كبيرتين من مسحوق قشر البرتقال، وإضافة بضع قطرات من الليمون، مع ملعقة كبيرة من مسحوق خشب الصندل لعمل عجينة ناعمة، ثم وضع العجينة على الوجه والإنتظار لمدة 30 دقيقة للحصول على بشرة نضرة ومشرقة.
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