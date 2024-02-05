لو عندك مقابلة فى عيد الحب.. 4 خطوات للحصول على مكياج سهل واحترافى

(MENAFN
- Youm7) مع بداية شهر الحب واحتفال الأحباب وخاصة المخطوبين والأزواج الجدد
بعيد الحب ، تهتم الكثيرات بالظهور بإطلالة متميزة من ارتداء أفضل الملابس ومحاولة تطبيق خطوات جديدة للمكياج لمظهر جاذب ومثير لهذا الاحتفال، ووفقا لما نشره موقع instyle يبرز خطوات تطبيق مكياج جديد ورمانسي للفتيات وهي:
ظلال العيون
اللون الوردي بدرجاته المتعددة هو أبرز ألوان ظلال العيون تطبيقا للحصول على إطلالة مكياج مختلفة ورمانسية يتناسب كثيرا مع البشرة الفاتحة، وللبشرة المتوسطة والداكنة تكون ألوان الخوخ والذهبية هي الأفضل لمزيد من إضافة التوهج للجفن، أو الجمع بين اللونين اللوردي والأورجوني كيكي لين.
مكياج ريهانا
البشرة
تعتمد صيحات مكياج البشرة الآن على عدم وضع الكثير من المكياج، والاهتمام أكثر بصحة البشرة ونضارتها، ووضع فقط مورد الخدود، كما فعلت إيما ستون.
إيما ستون بشرة خالية من المكياج الحاجبان
العناية بالحاجبين هو ما يكمل الإطلالة ويميزها، ولذلك تثقيلها بما يناسب نموها وحجمها يساهم في تألق الإطلالة كاملة.
جينفير لورانس
أحمر الشفاه
تعد ألوان الفوشيا والأحمر المتعددة، هي الأبرز على الإطلاق لهذه المناسبة الخاصة، ويمكن الدمج بين بين ألوان أحمر الشفاه وظلال العيون، كما فعلت جينفر هدسون.
مكياج جينفر هدسون
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