لو عندك مقابلة فى عيد الحب.. 4 خطوات للحصول على مكياج سهل واحترافى

MENAFN - Youm7) مع بداية شهر الحب واحتفال الأحباب وخاصة المخطوبين والأزواج الجددبعيد الحب ، تهتم الكثيرات بالظهور بإطلالة متميزة من ارتداء أفضل الملابس ومحاولة تطبيق خطوات جديدة للمكياج لمظهر جاذب ومثير لهذا الاحتفال، ووفقا لما نشره موقع instyle يبرز خطوات تطبيق مكياج جديد ورمانسي للفتيات وهي:





ظلال العيون

اللون الوردي بدرجاته المتعددة هو أبرز ألوان ظلال العيون تطبيقا للحصول على إطلالة مكياج مختلفة ورمانسية يتناسب كثيرا مع البشرة الفاتحة، وللبشرة المتوسطة والداكنة تكون ألوان الخوخ والذهبية هي الأفضل لمزيد من إضافة التوهج للجفن، أو الجمع بين اللونين اللوردي والأورجوني كيكي لين.

مكياج ريهانا





البشرة

تعتمد صيحات مكياج البشرة الآن على عدم وضع الكثير من المكياج، والاهتمام أكثر بصحة البشرة ونضارتها، ووضع فقط مورد الخدود، كما فعلت إيما ستون.

إيما ستون بشرة خالية من المكياج الحاجبان

العناية بالحاجبين هو ما يكمل الإطلالة ويميزها، ولذلك تثقيلها بما يناسب نموها وحجمها يساهم في تألق الإطلالة كاملة.

جينفير لورانس





أحمر الشفاه

تعد ألوان الفوشيا والأحمر المتعددة، هي الأبرز على الإطلاق لهذه المناسبة الخاصة، ويمكن الدمج بين بين ألوان أحمر الشفاه وظلال العيون، كما فعلت جينفر هدسون.



مكياج جينفر هدسون



