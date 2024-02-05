3 طرق لإنشاء جدار النبات الحى بنفسك.. للمسة طبيعية وحيوية للديكور

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- Youm7) جدار النبات عبارة عن إطار يحمل أنواعًا مختلفة من النباتات الحية التي لا تحتاج إلى تربة لتعيش ويمكن أن تنمو بزاوية في أصيص معلق، ويمكنك تصميم العديد من الجدران النباتية داخل إطار صورة كبيرة، ما يساعد على الاحتفاظ بالمجموعة واحتوائها، تعرف على الطرق التي تساعدك على إنشاء جدار النبات الحي وفقًا لموقع "thespruce".
- اختيار النباتات الخاصة بك
قبل أن تبدأ في اختيار مكان الجدار الذي ستعلق عليه اختار أنواع النباتات أولاً، لا تختر النباتات التي تتطلب الماء والتربة لأنه قد ينتهي بك الحال إلى إتلاف الجدار نفسه، يمكنك اختيار جدران المعيشة لأنها أسهل أنواع الجدران في العرض والصيانة، ويمكنك اختيار نباتات الهواء لأنها لا تحتاج إلى تربة، لذا يمكنك إنشاء شاشة عرض على الحائط دون الحاجة إلى القلق بشأن كيفية ملاءمة التربة في المعادلة، ومن السهل العناية بها، حيث يمكنك رش الجدار بخفه، كما أن أي نباتات كبيرة الأوراق أو نباتات زائدة ستعمل أيضًا بشكل جيد في جدار المعيشة، إن ترتيب نباتاتك في الأصص بشكل فردي بالقرب من بعضها البعض سيخلق الوهم بوجود جدار نباتي كامل؛ وهذا أيضًا يجعل من السهل سقي نباتاتك دون الإضرار بالحائط، حيث يمكنك ببساطة إزالتها من الرف لسقيها والسماح لها بالجفاف من على الحائط.
- إطار العمل
يمكنك شراء إطار مجهز، حيث سيكون آمن عند وضع أي نباتات عليه، يمكنك اختيار حجم الإطار ونوع الأواني التي يمكنه حملها، يمكنك تحديد إطار مستقل لملء النباتات، أو شراء إطار يحتوي على أوعية أو أواني زراعية، أو حتى شراء إطار يأتي به نباتات.
- رعاية جدار النباتات
إذا كنت اخترت نباتات محفوظة في أصيص فاختار النباتات التي لا تحتاج أن تسقيها بشكل مستمر، حتى لا تضطر إلى إضافة النباتات وإزالتها بشكل مستمر من جدار النبات الخاص بك، فإذا اخترت جدار صبار هوائي قم بالعناية به عن طريق رشه بالرذاذ أو إزالة محطات الهواء أحياناً لامتصاصها، ويجب أن تضع جدار النبات في مكان يوجد به ضوء.
جدار من النبات
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