3 طرق لإنشاء جدار النبات الحى بنفسك.. للمسة طبيعية وحيوية للديكور

MENAFN - Youm7) جدار النبات عبارة عن إطار يحمل أنواعًا مختلفة من النباتات الحية التي لا تحتاج إلى تربة لتعيش ويمكن أن تنمو بزاوية في أصيص معلق، ويمكنك تصميم العديد من الجدران النباتية داخل إطار صورة كبيرة، ما يساعد على الاحتفاظ بالمجموعة واحتوائها، تعرف على الطرق التي تساعدك على إنشاء جدار النبات الحي وفقًا لموقع "thespruce".

- اختيار النباتات الخاصة بك

قبل أن تبدأ في اختيار مكان الجدار الذي ستعلق عليه اختار أنواع النباتات أولاً، لا تختر النباتات التي تتطلب الماء والتربة لأنه قد ينتهي بك الحال إلى إتلاف الجدار نفسه، يمكنك اختيار جدران المعيشة لأنها أسهل أنواع الجدران في العرض والصيانة، ويمكنك اختيار نباتات الهواء لأنها لا تحتاج إلى تربة، لذا يمكنك إنشاء شاشة عرض على الحائط دون الحاجة إلى القلق بشأن كيفية ملاءمة التربة في المعادلة، ومن السهل العناية بها، حيث يمكنك رش الجدار بخفه، كما أن أي نباتات كبيرة الأوراق أو نباتات زائدة ستعمل أيضًا بشكل جيد في جدار المعيشة، إن ترتيب نباتاتك في الأصص بشكل فردي بالقرب من بعضها البعض سيخلق الوهم بوجود جدار نباتي كامل؛ وهذا أيضًا يجعل من السهل سقي نباتاتك دون الإضرار بالحائط، حيث يمكنك ببساطة إزالتها من الرف لسقيها والسماح لها بالجفاف من على الحائط.

- إطار العمل

يمكنك شراء إطار مجهز، حيث سيكون آمن عند وضع أي نباتات عليه، يمكنك اختيار حجم الإطار ونوع الأواني التي يمكنه حملها، يمكنك تحديد إطار مستقل لملء النباتات، أو شراء إطار يحتوي على أوعية أو أواني زراعية، أو حتى شراء إطار يأتي به نباتات.

- رعاية جدار النباتات

إذا كنت اخترت نباتات محفوظة في أصيص فاختار النباتات التي لا تحتاج أن تسقيها بشكل مستمر، حتى لا تضطر إلى إضافة النباتات وإزالتها بشكل مستمر من جدار النبات الخاص بك، فإذا اخترت جدار صبار هوائي قم بالعناية به عن طريق رشه بالرذاذ أو إزالة محطات الهواء أحياناً لامتصاصها، ويجب أن تضع جدار النبات في مكان يوجد به ضوء.

جدار من النبات











