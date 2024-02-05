الفواكه ومنتجات الدرفلة والسجاد والعجائن تتصدر السلع الأعلى تصديرا فى نوفمبر

(MENAFN
- Youm7) حققت الصادرات المصرية من بعض السلع ارتفاعا ملحوظا في شهر نوفمبر الماضي، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، حيث ضمت هذه القائمة كلا من العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 26.6%، يليها الفواكه الطازجة بنسبة 4.2%، بالإضافة إلى صادرات المنتجات المسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بنسبة بلغت 324.5٪، وأخيرا صادرات السجاد والكليم بنسبة 12%.
وفى المقابل انخفضت قيمة صادرات بعض السلع وأهمها الملابس الجاهزة بنسبة 4.5٪، يليها صادرات منتجات البترول بنسبة بلغت 23.7٪، ثم الصادرات المصرية من البترول الخام بنسبة بلغت 28.6%، وأخيرا صادرات الأسمدة بنسبة بلغت 59.6٪.
وإجمالا أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة العجز فى الميزان التجارى بلغت 3.07 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل 2.92 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة ارتفاع بلغت 5٪.
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