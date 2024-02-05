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الفواكه ومنتجات الدرفلة والسجاد والعجائن تتصدر السلع الأعلى تصديرا فى نوفمبر

2/5/2024 11:26:37 PM
(MENAFN- Youm7) حققت الصادرات المصرية من بعض السلع ارتفاعا ملحوظا في شهر نوفمبر الماضي، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، حيث ضمت هذه القائمة كلا من العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 26.6%، يليها الفواكه الطازجة بنسبة 4.2%، بالإضافة إلى صادرات المنتجات المسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بنسبة بلغت 324.5٪، وأخيرا صادرات السجاد والكليم بنسبة 12%.

وفى المقابل انخفضت قيمة صادرات بعض السلع وأهمها الملابس الجاهزة بنسبة 4.5٪، يليها صادرات منتجات البترول بنسبة بلغت 23.7٪، ثم الصادرات المصرية من البترول الخام بنسبة بلغت 28.6%، وأخيرا صادرات الأسمدة بنسبة بلغت 59.6٪.

وإجمالا أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة العجز فى الميزان التجارى بلغت 3.07 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل 2.92 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة ارتفاع بلغت 5٪.







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