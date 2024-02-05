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التخطيط: توسيع الشراكات مع القطاع الخاص فى مجال الطاقة المتجددة

2/5/2024 11:26:37 PM
(MENAFN- Youm7) يمتلك الصندوق السيادي المصرى فرصة كبيرة لزيادة حجم أصولة ولدية خطة طموحة للتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات التعليم والزراعة والتكنولوجيا المالية وإدارة استثمارات البنية التحتية وقطاع المنشأت السياحية، بحيث يصل حجم الأصول المدارة لصندوق مصر السيادي تصل إلى نحو 12 مليار دولار، حسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.



وأكد التقرير أن الصندوق يركز على تنفيذ ما استيراتيجية الدولة فى العمل على استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص المصرى والأجنبي، حيث أن إعلان صندوق مصر السيادي ضمن أكبر 50 صندوق سيادي في العالم مؤشر علي صدق الرؤية المصرية في إدارة الأصول وتأكيدا علي أن لدينا من الفرص ما يمكننا من تحقيق تقدم اقتصادي كبير حتي وإن كنا نمر بأزمات نتيجة عوامل خارجية.



واوضح التقرير أن خطة الصندوق تتماشى مع رؤية مصر 2030 وأجندة التنمية المستدامة 2030، بما يحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار في المحافظات المختلفة.



يشار إلى أن صندوق مصر السيادي قد تأسس عام 2018، ويهدف بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة، من أجل زيادة قيمتها، ويسعى الصندوق إلى اختيار الأصول القابلة للاستثمار من مختلف أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك بها مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين، وشركاء ماليين.












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