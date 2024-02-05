اتحاد الصناعات ينظم منتدى الأعمال المصرى التركى فى القاهرة اليوم

(MENAFN
- Youm7) ينظم اتحاد الصناعات المصري اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مجلس المصدرين الأتراك منتدى الأعمال المصري التركي بالتعاون مع مجلس المصدرين الأتراك، وذلك في إطار برتوكول التعاون الموقع بين الطرفين من أجل بحث سبل التعاون بين الطرفين وعقد لقاءات عمل ثنائية
(B2B) وشراكات مستقبلبة بين عدد من الشركات التركية.
ووجهت الغرف الصناعية الدعوة للشركات المختلفة للمشاركة وحضور منتدى الأعمال المصري التركي المشترك، وذلك للتوافق حول الصفقات التصديرية المختلفة وتبادل الخبرات بين الجانبين.
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