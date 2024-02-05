احتفالات فنية واستعراضية في قصور الثقافة بالإسكندرية على مدار أسبوع

(MENAFN
- Youm7) ينظم فرع ثقافة الإسكندرية مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية، بقصر ثقافة الأنفوشي، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، المعد خلال شهر فبراير الجارى برعاية وزارة الثقافة.
تستهل الفعاليات مع التابلوهات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور السكندرى، تقدمها فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية بقيادة الفنان ياسر عثمان وذلك غدا الثلاثاء على مسرح القصر في تمام السادسة مساءً.
وفي يوم الأربعاء تقدم فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية باقة من أجمل الفقرات الفنية والغنائية، فى تمام السابعة مساء، بقيادة المايسترو عزت بسيوني، كما يشهد يوم الخميس حفلا فنيا بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج تحييه فرقة أوبرا عربي بقيادة الفنان محمد مصطفى.
واستمرارا للفعاليات المقامة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، تقدم فرقة التذوق للموسيقى العربية باقة من الأغاني الطربية بقيادة المايسترو محمود أبو زيد يوم الجمعة في الساعة السابعة مساء، ويشدو كورال أطفال الأنفوشي بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني بروائع تراث أغاني الأطفال المصرية يوم السبت المقبل 10 فبراير، يعقبها فقرة استعراضية لفرقة مواهب الفنون الشعبية تدريب الفنان مصطفى عبده.
وتختتم الفعاليات يوم الأحد 11 فبراير مع برنامج مميز تقدمه فرقة أوبرا عربي، يتضمن مجموعة من التابلوهات الاستعراضية المستوحاة من زمن الفن الجميل كمحاولة لاسترجاع الذكريات الفنية وحفاظا على التراث الفني المصري من الاندثار.
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