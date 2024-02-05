احتفالات فنية واستعراضية في قصور الثقافة بالإسكندرية على مدار أسبوع

MENAFN - Youm7) ينظم فرع ثقافة الإسكندرية مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية، بقصر ثقافة الأنفوشي، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، المعد خلال شهر فبراير الجارى برعاية وزارة الثقافة.

تستهل الفعاليات مع التابلوهات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور السكندرى، تقدمها فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية بقيادة الفنان ياسر عثمان وذلك غدا الثلاثاء على مسرح القصر في تمام السادسة مساءً.

وفي يوم الأربعاء تقدم فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية باقة من أجمل الفقرات الفنية والغنائية، فى تمام السابعة مساء، بقيادة المايسترو عزت بسيوني، كما يشهد يوم الخميس حفلا فنيا بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج تحييه فرقة أوبرا عربي بقيادة الفنان محمد مصطفى.

واستمرارا للفعاليات المقامة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، تقدم فرقة التذوق للموسيقى العربية باقة من الأغاني الطربية بقيادة المايسترو محمود أبو زيد يوم الجمعة في الساعة السابعة مساء، ويشدو كورال أطفال الأنفوشي بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني بروائع تراث أغاني الأطفال المصرية يوم السبت المقبل 10 فبراير، يعقبها فقرة استعراضية لفرقة مواهب الفنون الشعبية تدريب الفنان مصطفى عبده.





وتختتم الفعاليات يوم الأحد 11 فبراير مع برنامج مميز تقدمه فرقة أوبرا عربي، يتضمن مجموعة من التابلوهات الاستعراضية المستوحاة من زمن الفن الجميل كمحاولة لاسترجاع الذكريات الفنية وحفاظا على التراث الفني المصري من الاندثار.