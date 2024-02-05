Tuesday, 06 February 2024 07:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ليس له من أثر رواية لـ سمير المنزلاوي عن الحب والحرب فى معرض الكتاب

2/5/2024 11:26:35 PM
(MENAFN- Youm7) صدرت حديثًا عن دار بتانة رواية بعنوان "ليس له من أثر"، للكاتب سمير المنزلاوى، والتى يتم عرضها فى

معرض القاهرة الدولي 2024 في دورته الـ 55، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.



وعن الرواية يقول المنزلاوي: لاشك أن "حسن" وهو الشخصية المحورية التي تدور حولها أحداث الرواية نموذج إنساني يمثل بجلاء الأحلام المجهضة والعجزعن مواجهة مصير لا فكاك منه، ويضيف من خلال تلك المواجهة الحادة بين البطل والعالم من حوله، يتحرك الزمان والمكان، وتتأجج العواطف والنوازع".



وأضاف الرواية تدور أحداثها فى فترة زمنية دقيقة وهى بداية ثورة يوليو وحرب اليمن حيث تجري حوارات حول الديموقراطية والاشتراكية والتحرر، وتتصاعد الأحداث يضل الفقراء طريقهم وسط الغابة المتشابكة، ويتتبعون رحلة "حسن" الى اليمن كى يدعم ثورتها بلا معرفة أكيدة لأصل النزاع فضلا عن مكان تلك الدولة، كما تدور الأحداث في قرية مصرية تنصهر فيها كل النظريات، لكنها تعيش بأسماء وملامح أخرى قد لا يتعرف عليها حتى من صاغوها، ووبين مقاهيها ومحلاتها وشخوصها: الحاج همام المتيم بحب القرية وأهلها، الفخرانى الثرى مدمن السهروالصمت، السحار المتطلع الى مدفع يزيل المكان من العالم، والد حسن المعترض على الثوابت والمفارق للمألوف، الدمنهورى وريث همام العاجزعن التحفظ، الشيخ هاشم الذى أراد أن يقلد القس فى رواية البؤساء فى وقت متأخر.
















MENAFN05022024000132011024ID1107813700

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث