ليس له من أثر رواية لـ سمير المنزلاوي عن الحب والحرب فى معرض الكتاب

(MENAFN
- Youm7) صدرت حديثًا عن دار بتانة رواية بعنوان "ليس له من أثر"، للكاتب سمير المنزلاوى، والتى يتم عرضها فى
معرض القاهرة الدولي 2024 في دورته الـ 55، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.
وعن الرواية يقول المنزلاوي: لاشك أن "حسن" وهو الشخصية المحورية التي تدور حولها أحداث الرواية نموذج إنساني يمثل بجلاء الأحلام المجهضة والعجزعن مواجهة مصير لا فكاك منه، ويضيف من خلال تلك المواجهة الحادة بين البطل والعالم من حوله، يتحرك الزمان والمكان، وتتأجج العواطف والنوازع".
وأضاف الرواية تدور أحداثها فى فترة زمنية دقيقة وهى بداية ثورة يوليو وحرب اليمن حيث تجري حوارات حول الديموقراطية والاشتراكية والتحرر، وتتصاعد الأحداث يضل الفقراء طريقهم وسط الغابة المتشابكة، ويتتبعون رحلة "حسن" الى اليمن كى يدعم ثورتها بلا معرفة أكيدة لأصل النزاع فضلا عن مكان تلك الدولة، كما تدور الأحداث في قرية مصرية تنصهر فيها كل النظريات، لكنها تعيش بأسماء وملامح أخرى قد لا يتعرف عليها حتى من صاغوها، ووبين مقاهيها ومحلاتها وشخوصها: الحاج همام المتيم بحب القرية وأهلها، الفخرانى الثرى مدمن السهروالصمت، السحار المتطلع الى مدفع يزيل المكان من العالم، والد حسن المعترض على الثوابت والمفارق للمألوف، الدمنهورى وريث همام العاجزعن التحفظ، الشيخ هاشم الذى أراد أن يقلد القس فى رواية البؤساء فى وقت متأخر.
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