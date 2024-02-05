رواية خط الزناتى لشعيب حليفى.. جديد قصور الثقافة بمعرض الكتاب

MENAFN - Youm7) صدر حديثًا عن سلسلة "روائع الأدب العربى" بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، رواية "خط الزناتى" للأديب والروائى المغربى شعيب حليفى، وذلك ضمن إصدارات الهيئة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته 55، المنعقدة حاليا بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، فى إطار برنامج وزارة الثقافة.

خط الزناتى





تتألف رواية "خط الزناتى" من 10 فصول، ويصور فيها المؤلف حياة البادية بالمغرب الغربي خلال يوم واحد من حياة "موسى الزناتي" وهو يوم الاحتفال بانتهاء موسم الحصاد، في قالب سردي مليء بالرمزية والفانتازيا، يبرز التفاعل بين عناصر الطبيعة والنفس البشرية بشكل استثنائي، كمحاولة للتحرر من الأجواء التي باتت تحكم فضاء الرواية العربية وللتذكرة بتاريخ المغرب المنسي.

جاء بغلاف الرواية "هكذا فكرت، كما كان جدي الشيخ الزناتى يفكر في ذلك الزمن وهو في خلوته العالية وقد تحرر من العالم السفلي كي يحيط بعوالم مترامية تستعصي على العقل المحدود والفانى.

النقطة هي الخروج من العدم إلى الوجود، هي الأم الولود في نقط متتالية تتفرق وتجتمع وتتحول من اللاشكل إلى الشكل والهيئة تتفرد وتتماثل مع الهيئات العليا الفلكية في نظامها وبيوتها ومعانيها".

سلسلة روائع الأدب العربي تعنى بنشر أعمال أبرز الكتاب العرب، مدير التحرير لبنى الطماوي، تصميم الغلاف وسام سامي.

وتقدم هيئة قصور الثقافة مجموعة متميزة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، (صالة1 – جناحB3) تتجاوز 120 عنوانا جديدا، وتلقى إقبالا كبيرا من جمهور المعرض لتنوع العناوين وقيمتها وأسعارها المخفضة.



