رواية خط الزناتى لشعيب حليفى.. جديد قصور الثقافة بمعرض الكتاب

(MENAFN
- Youm7) صدر حديثًا عن سلسلة "روائع الأدب العربى" بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، رواية "خط الزناتى" للأديب والروائى المغربى شعيب حليفى، وذلك ضمن إصدارات الهيئة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته 55، المنعقدة حاليا بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، فى إطار برنامج وزارة الثقافة.
خط الزناتى
تتألف رواية "خط الزناتى" من 10 فصول، ويصور فيها المؤلف حياة البادية بالمغرب الغربي خلال يوم واحد من حياة "موسى الزناتي" وهو يوم الاحتفال بانتهاء موسم الحصاد، في قالب سردي مليء بالرمزية والفانتازيا، يبرز التفاعل بين عناصر الطبيعة والنفس البشرية بشكل استثنائي، كمحاولة للتحرر من الأجواء التي باتت تحكم فضاء الرواية العربية وللتذكرة بتاريخ المغرب المنسي.
جاء بغلاف الرواية "هكذا فكرت، كما كان جدي الشيخ الزناتى يفكر في ذلك الزمن وهو في خلوته العالية وقد تحرر من العالم السفلي كي يحيط بعوالم مترامية تستعصي على العقل المحدود والفانى.
النقطة هي الخروج من العدم إلى الوجود، هي الأم الولود في نقط متتالية تتفرق وتجتمع وتتحول من اللاشكل إلى الشكل والهيئة تتفرد وتتماثل مع الهيئات العليا الفلكية في نظامها وبيوتها ومعانيها".
سلسلة روائع الأدب العربي تعنى بنشر أعمال أبرز الكتاب العرب، مدير التحرير لبنى الطماوي، تصميم الغلاف وسام سامي.
وتقدم هيئة قصور الثقافة مجموعة متميزة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، (صالة1 – جناحB3) تتجاوز 120 عنوانا جديدا، وتلقى إقبالا كبيرا من جمهور المعرض لتنوع العناوين وقيمتها وأسعارها المخفضة.
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