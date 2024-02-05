بتحب الغموض الحق اشترى فى يوم الختام.. روايات الرعب داخل معرض القاهرة للكتاب

(MENAFN
- Youm7) يختتم معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ55، فعالياته اليوم، والذى شهد حالة من التوافد غير مسبوقة، حيث يتم عرض العديد من الروايات المتنوعة من بينها روايات الرعب، والتى توجد بشكل كبير داخل صالة 1 و2 فى معرض الكتاب، ومن أبرز العناوين "سفر القتل، الجزار، ابتسم فأنت ميت، نصف ميت".
روايات الرعب تنتشر فى معرض الكتاب
ويتوافد الجمهور بشكل كبير على معرض الكتاب يوميا لاستمتاع بمتعة شراء الكتب و الأجواء الفنية داخل أرض المعرض، ومن المعتاد دائما مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنية، و الدورة الجديدة للمعرض تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، بمشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.
رواية وجه الموت بمعرض الكتاب
وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، مما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو ما يؤكد حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.
روايات الرعب بمعرض الكتاب
وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، مما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.
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