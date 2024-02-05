خطوات.. كيفية عمل نسخة احتياطية لساعة آبل في عشر دقائق أو أقل

MENAFN - Youm7) يسعى مستخدمي آبل ووتش لتحقيق أقصى استفادة منها، عبر ربطها بجهاز آيفون للوصول إلى كل شيء تقريبًا من هاتفك على معصمك، فبمجرد إقرانها على هاتفك، سيقوم تلقائيًا بإرسال المعلومات إلى ساعتك، علاوة على ذلك، عند عمل نسخة احتياطية لجهاز آيفون، سيتم أيضًا نسخ جميع البيانات الموجودة على Apple Watch احتياطيًا.في هذا الدليل، نعرض لك كيفية عمل نسخة احتياطية لساعة آبل ووتش، سواء كانت Apple Watch Series 9 أو Apple Watch Series 8 أو طراز أقدم.طريقة عمل نسخة احتياطية لساعة آبل ووتش الخاصة بك

الخطوة الأولى للتأكد من عمل نسخة احتياطية من آبل

ووتش هي إقران

الساعة بجهاز آيفون، حيث سيتم نسخ بيانات Apple Watch احتياطيًا إلى جهاز آيفون الخاص بك بانتظام، طالما أنها في النطاق، ستؤدي عملية إلغاء اقتران آبل ووتش أيضًا إلى إنشاء نسخة احتياطية تلقائيًا، وعند إقران تلك الساعة مرة أخرى، أو إقران ساعة جديدة، ستتمكن من استعادة أحدث نسخة احتياطية إذا كنت تريد ذلك.

إذا كنت تريد القيام بذلك يدويًا، يمكنك اتباع الخطوات التالية:الخطوة 1: تأكد من توصيل جهازك بشبكة Wi-Fi.الخطوة 2: على جهاز آيفون الخاص بك، انتقل إلى الإعدادات > اسمك > آي كلاود.الخطوة 3: اضغط على iCloud Backup، ثم قم بالتبديل إلى Back Up This iPhone إذا كان متوقفاً، كذلك انقر فوق النسخ الاحتياطي إذا لم يتم نسخه احتياطيًا مؤخرًا، أو قم بذلك على أي حال للحصول على أحدث سجل للبيانات.الخطوة 4: عندما تقوم بإلغاء إقران آبل ووتش، فإنها تقوم تلقائيًا بعمل نسخة احتياطية لجهاز آيفون الخاص بك.وهذا يعني أنه إذا حصلت على آبل ووتش جديدة، فيمكنك بسهولة استعادة جهازك من نسخة احتياطية سابقة.من المهم أن تتذكر أن آبل ووتش تعمل إلى جانب جهاز آيفون الخاص بك، طالما تم عمل نسخة احتياطية لجهاز آيفون الخاص بك وتحديثه بشكل صحيح، فلن تواجه أي مشكلات عند استعادة بياناتك إلى آبل ووتش.بمجرد استعادة آيفون الخاص بك بنجاح من نسخة احتياطية سابقة، يمكنك اتباع الخطوات المذكورة أعلاه لتوصيل آبل ووتش بالجهاز الجديد.كل ما تم تضمينه في النسخة الاحتياطية لـ آبل ووتشتقوم آبلووتش تلقائيًا بعمل نسخة احتياطية لمعظم محتواها كجزء من عملية النسخ الاحتياطي المنتظمة.وفقًا لموقع دعم آبل، تتضمن النسخة الاحتياطية بيانات التطبيق للتطبيقات المدمجة مثل التقويم والأسهم والطقس. ويشمل أيضًا إعدادات النظام العامة، وتخطيط التطبيق على الشاشة الرئيسية، وإعدادات Dock ووجه الساعة، وبيانات الصحة واللياقة البدنية.بالإضافة إلى ذلك، تتضمن النسخة الاحتياطية لـ iPhone/Apple Watch قوائم تشغيل الموسيقى والألبومات والمزيج وألبوم الصور المتزامن، من بين أشياء أخرى.النسخة الاحتياطية لساعة آبلتجدر الإشارة إلى أنه لا يتم تضمين كل ما تم تخزينه على Apple Watch في نسخة احتياطية، ولكن يتم تضمين معظمها، لأسباب أمنية يتم استبعاد معلومات بطاقة الخصم أو الائتمان المخزنة مسبقًا على الساعة، بالإضافة إلى معلومات اقتران بلوتوث،بالإضافة إلى ذلك لن يتم تضمين رمز مرور آبل ووتش الخاص بك في النسخ الاحتياطية.لا تعتبر أي من هذه المعلومات ضرورية أو لا يمكن استبدالها عند استعادة Apple Watch من النسخة الاحتياطية، حيث ستحتاج إلى إضافة رمز مرور آخر، وإقران أجهزة بلوتوث الخاصة بك مرة أخرى، وإضافة بطاقاتك المصرفية، حسب الحاجة.يتم أيضًا استبعاد الرسائل المخزنة على الساعة إلا إذا كنت تستخدم iCloud والرسائل في iCloud، فإذا قمت بذلك، فسيتم تخزين رسائل iMessage والرسائل النصية القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة في iCloud.