خطوات.. كيفية عمل نسخة احتياطية لساعة آبل في عشر دقائق أو أقل

(MENAFN
- Youm7) يسعى مستخدمي آبل ووتش لتحقيق أقصى استفادة منها، عبر ربطها بجهاز آيفون للوصول إلى كل شيء تقريبًا من هاتفك على معصمك، فبمجرد إقرانها على هاتفك، سيقوم تلقائيًا بإرسال المعلومات إلى ساعتك، علاوة على ذلك، عند عمل نسخة احتياطية لجهاز آيفون، سيتم أيضًا نسخ جميع البيانات الموجودة على Apple Watch احتياطيًا.
في هذا الدليل، نعرض لك كيفية عمل نسخة احتياطية لساعة آبل ووتش، سواء كانت Apple Watch Series 9 أو Apple Watch Series 8 أو طراز أقدم.
طريقة عمل نسخة احتياطية لساعة آبل ووتش الخاصة بك
الخطوة الأولى للتأكد من عمل نسخة احتياطية من آبل
ووتش هي إقران
الساعة بجهاز آيفون، حيث سيتم نسخ بيانات Apple Watch احتياطيًا إلى جهاز آيفون الخاص بك بانتظام، طالما أنها في النطاق، ستؤدي عملية إلغاء اقتران آبل ووتش أيضًا إلى إنشاء نسخة احتياطية تلقائيًا، وعند إقران تلك الساعة مرة أخرى، أو إقران ساعة جديدة، ستتمكن من استعادة أحدث نسخة احتياطية إذا كنت تريد ذلك.
إذا كنت تريد القيام بذلك يدويًا، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
الخطوة 1: تأكد من توصيل جهازك بشبكة Wi-Fi.
الخطوة 2: على جهاز آيفون الخاص بك، انتقل إلى الإعدادات > اسمك > آي كلاود.
الخطوة 3: اضغط على iCloud Backup، ثم قم بالتبديل إلى Back Up This iPhone إذا كان متوقفاً، كذلك انقر فوق النسخ الاحتياطي إذا لم يتم نسخه احتياطيًا مؤخرًا، أو قم بذلك على أي حال للحصول على أحدث سجل للبيانات.
الخطوة 4: عندما تقوم بإلغاء إقران آبل ووتش، فإنها تقوم تلقائيًا بعمل نسخة احتياطية لجهاز آيفون الخاص بك.
وهذا يعني أنه إذا حصلت على آبل ووتش جديدة، فيمكنك بسهولة استعادة جهازك من نسخة احتياطية سابقة.
من المهم أن تتذكر أن آبل ووتش تعمل إلى جانب جهاز آيفون الخاص بك، طالما تم عمل نسخة احتياطية لجهاز آيفون الخاص بك وتحديثه بشكل صحيح، فلن تواجه أي مشكلات عند استعادة بياناتك إلى آبل ووتش.
بمجرد استعادة آيفون الخاص بك بنجاح من نسخة احتياطية سابقة، يمكنك اتباع الخطوات المذكورة أعلاه لتوصيل آبل ووتش بالجهاز الجديد.
كل ما تم تضمينه في النسخة الاحتياطية لـ آبل ووتش
تقوم آبل
ووتش تلقائيًا بعمل نسخة احتياطية لمعظم محتواها كجزء من عملية النسخ الاحتياطي المنتظمة.
وفقًا لموقع دعم آبل، تتضمن النسخة الاحتياطية بيانات التطبيق للتطبيقات المدمجة مثل التقويم والأسهم والطقس. ويشمل أيضًا إعدادات النظام العامة، وتخطيط التطبيق على الشاشة الرئيسية، وإعدادات Dock ووجه الساعة، وبيانات الصحة واللياقة البدنية.
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن النسخة الاحتياطية لـ iPhone/Apple Watch قوائم تشغيل الموسيقى والألبومات والمزيج وألبوم الصور المتزامن، من بين أشياء أخرى.
النسخة الاحتياطية لساعة آبل
تجدر الإشارة إلى أنه لا يتم تضمين كل ما تم تخزينه على Apple Watch في نسخة احتياطية، ولكن يتم تضمين معظمها، لأسباب أمنية يتم استبعاد معلومات بطاقة الخصم أو الائتمان المخزنة مسبقًا على الساعة، بالإضافة إلى معلومات اقتران بلوتوث،
بالإضافة إلى ذلك لن يتم تضمين رمز مرور آبل ووتش الخاص بك في النسخ الاحتياطية.
لا تعتبر أي من هذه المعلومات ضرورية أو لا يمكن استبدالها عند استعادة Apple Watch من النسخة الاحتياطية، حيث ستحتاج إلى إضافة رمز مرور آخر، وإقران أجهزة بلوتوث الخاصة بك مرة أخرى، وإضافة بطاقاتك المصرفية، حسب الحاجة.
يتم أيضًا استبعاد الرسائل المخزنة على الساعة إلا إذا كنت تستخدم iCloud والرسائل في iCloud، فإذا قمت بذلك، فسيتم تخزين رسائل iMessage والرسائل النصية القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة في iCloud.
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