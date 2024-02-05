إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى Iphone 12 Mini وiphone 8

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- Youm7) كشفت شركة أبل عن سلسلة iPhone 12 منذ بضع سنوات تقريبًا، حيث يعد هاتف iPhone 12 Mini من أبل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 8:
iPhone 12 mini
الشاشة: شاشة 5.4 بوصة.
نوع الشاشة: شاشة OLED.
دقة الشاشة: ببدقة 2340× 1080بيكسل.
المعالج: معالج A14 Bionic.
الذاكرة الداخلية: 128GB.
نظام التشغيل: iOS (14.x)
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البطارية: بقوة 2425 mAh.
الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل.
الكاميرا الأمامية:
12 ميجابكسل
هاتف
iPhone 8
الشاشة: شاشة 4.7 بوصة.
نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.
دقة الشاشة: بدقة 1334 × 750 بيكسل.
المعالج: معالج Apple A11 Fusion.
الذاكرة الداخلية:256GB.
نظام التشغيل: iOS (14.x) .
البطارية: بقوة 1821 mAh.
الكاميرا الخلفية: كاميرا 12 ميجابكسل.
الكاميرا الأمامية: 7 ميجابكسل.
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