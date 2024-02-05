Tuesday, 06 February 2024 07:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نمو شحنات الهواتف الذكية العالمية بنسبة 8.6% خلال الربع الأخير من 2023.. وأبل تتصدر

2/5/2024 11:26:30 PM
(MENAFN- Youm7) وصلت شحنات الهواتف الذكية العالمية في الربع الرابع من عام 2023 إلى 328 مليون وحدة، ما يمثل زيادة بنسبة 8.6٪ عن الربع الرابع من عام 2022، وفقًا لشركة الأبحاث Omdia، ويختتم هذا النمو، وهو أول ارتفاع كبير منذ الربع الثاني من عام 21، تسعة أرباع متتالية من الانخفاض على أساس سنوي في إجمالي شحنات الهواتف الذكية.



فبعد مواجهة تحديات مثل اضطرابات سلسلة التوريد في عام 2022، يبدو أن صناعة الهواتف الذكية بدأت تستقر، ووعلى الرغم من النمو الإيجابي، انخفض إجمالي الشحنات لعام 2023 بنسبة 3.5% مقارنة بعام 2022، مما يشير إلى انتعاش حذر.



وقد سيطرت شركة في الربع الرابع من عام 2023، بشحنة قياسية بلغت 78.7 مليون وحدة، بزيادة قدرها 6.5% عن العام السابق، مدفوعة بسلسلة iPhone 15.



التوقعات لعام 2024
ومن المتوقع أن يعود سوق الهواتف الذكية إلى النمو في عام 2024؛ ومع ذلك، تتوقع أومديا تحديات محتملة تؤدي إلى نمو سلبي في النصف الثاني من العام، ويعد التأخير في التعافي الاقتصادي، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، ونمو سوق الهواتف المستعملة من العوامل التي تساهم في حالة عدم اليقين هذه.
















MENAFN05022024000132011024ID1107813695

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث