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اكتشاف نوع من الكواكب الخارجية فى المنطقة الصالحة للسكن

2/5/2024 11:26:30 PM
(MENAFN- Youm7) اكتشف علماء الفلك نوعًا من الكواكب الخارجية يسمى "الأرض الفائقة" يقع في المنطقة الصالحة للسكن لنجمه الصغير، وهو موجود في الفناء الخلفي للكون، على بعد 137 سنة ضوئية فقط ويثير الكوكب، المسمى TOI-715 b، اهتمام علماء الفلك الذين يهتمون بشكل متزايد بإمكانية وجود كواكب صالحة للسكن تدور حول نجوم مختلفة تمامًا عن شمسنا.



على الرغم من أنه قد يبدو من المنطقي البحث عن كواكب يحتمل أن تكون صالحة للحياة عند البحث عن كواكب شبيهة بالأرض تدور حول نجوم شبيهة بالشمس، إلا أن هذه ليست الأهداف الوحيدة التي يهتم بها علماء الفلك.






إحدى المشكلات هي أن معظم الكواكب المكتشفة أكبر بكثير من الأرض ويرجع ذلك جزئيًا إلى صعوبة اكتشاف الكواكب الصغيرة هناك مشكلة أخرى وهي أن النجم الأكثر شيوعًا في مجرتنا ليس نجمًا قزمًا أصفر مثل شمسنا، ولكنه نجم أصغر حجمًا وأخف وزنًا وأكثر احمرارًا يسمى القزم الأحمر.



وعندما يكتشف الباحثون كواكب صخرية تدور حول أقزام حمراء، والتي تم التعرف على عدد قليل منها حتى الآن، فإن ذلك يزيد من مجموعة العوالم التي يحتمل أن تكون صالحة للحياة والتي يمكن أن تكون موجودة هناك.



نظرًا لأن النجوم القزمة الحمراء تبعث حرارة أقل بكثير من النجوم مثل شمسنا، فإن المنطقة الصالحة للسكن حولها تكون أكثر ضيقًا.




وتشير المنطقة الصالحة للسكن إلى المسافة من النجم التي يمكن أن يتواجد فيها الماء كسائل على سطح الكوكب، أي عندما تكون درجة حرارة سطح الكوكب بين 0 و100 درجة مئوية.



ومع ذلك، يتطلب الأمر أكثر بكثير من مجرد التواجد في المنطقة الصالحة للسكن حتى يصبح الكوكب صالحًا للسكن وهناك حقائق أخرى مهمة في تحديد قابلية السكن، مثل مقدار الغلاف الجوي للكوكب، وكم الإشعاع الذي يتلقاه من نجمه، وما إذا كان يحتوي على مزيج من المحيطات واليابسة.



يقع هذا الكوكب الخارجي تحديدًا في المنطقة الرئيسية من المنطقة الصالحة للسكن لنجمه ويدور حول النجم في 19 يومًا فقط، ويجلس بالقرب منه مباشرةً.




وساعد ذلك علماء الفلك على اكتشاف الكوكب لأنه يمر بشكل متكرر أمام نجمه كما يُرى من الأرض كذلك كانت هذه هي الطريقة التي تمكنت بها المركبة الفضائية التابعة لناسا لمسح الكواكب الخارجية العابرة، أو TESS، من التعرف عليه.



يبلغ قطره حوالي مرة ونصف قطر الأرض، وهو أصغر كوكب في المنطقة الصالحة للسكن اكتشفه TESS ولمعرفة المزيد حول ما إذا كان الكوكب صالحًا للسكن في الواقع، يحتاج علماء الفلك إلى استخدام أداة أخرى، مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي، لمراقبة غلافه الجوي ومعرفة ما إذا كان يمكنه اكتشاف الماء هناك.
















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