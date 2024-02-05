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سماعة Vision Pro تحصل على أول تطبيق Metaverse مع رسومات واقعية للغاية

2/5/2024 11:26:29 PM
(MENAFN- Youm7) بحلول الربع الثاني من هذا العام، من المرجح أن تحصل سماعة الرأس Vision Pro من Apple على أول تطبيق Metaverse لها، تعمل شركة Victoria VR، وهي شركة تعمل في مشاريع متعلقة بالواقع الافتراضي، على تطوير هذا التطبيق لجهاز Vision Pro، وفقاً لموقع gadgets360.

سيحتوي التطبيق على رسومات واقعية للغاية لجعل تجربة سماعة الرأس غامرة قدر الإمكان من الناحية التكنولوجية، ومن خلال هذا، تتطلع Victoria VR إلى التواصل مع أعضاء قطاع الألعاب العالمية المتطورة في الوقت الذي تستعد فيه سوق الألعاب العالمية للوصول إلى قيمة 256.9 مليار دولار بحلول عام 2025.

أصدرت شركة Apple سماعة الرأس Vision Pro المستقبلية ذات الواقع المختلط (XR) في 2 فبراير 2024 – بعد عدة أشهر من الإعلان عنها في مؤتمر المطورين العالمي في 5 يونيو 2023، ويبلغ سعر سماعة الرأس 3499 دولارًا.

من خلال نشر تطبيقها على Vision Pro، تتطلع Victoria VR إلى دمج تكنولوجيا Apple الداخلية مع تقنياتها الخاصة وتقديم تجربة لعب واقعية للاعبين.

صرحت شركة Victoria VR،"ستكون هناك فرص جديدة كل يوم لتشجيع المستخدمين على العودة والتفاعل مع العالم، سوف نستضيف مسابقات ونقدم مكافآت يومية/أسبوعية/شهرية للمستخدمين وسنعمل مع الطبقة العليا في صناعة الألعاب، وسنقوم بإنشاء سلسلة من المهام والألعاب المصغرة بالاعتماد على الخبرة الغنية المكتسبة من أسلافنا".

ومن المثير للاهتمام، أنه على الرغم من إحجام شركة Apple عن السماح لمستخدميها بالتعامل مع الأصول الرقمية الافتراضية المتقلبة مثل العملات المشفرة، فإن تطبيق Victoria VR سيعرض مستخدمي Vision لأنشطة التشفير وNFT.







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