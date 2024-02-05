الرئيس التنفيذي لممتلكات يزور شركة الجنوب للسياحة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٤ فبراير ٢٠٢٤ - 12:14



قام الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات، الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، ضمن مبادرة لتفعيل الإدارة النشطة للأصول بزيارة لشركة الجنوب للسياحة (STC)، إحدى شركات مجموعة ممتلكات المحلية.





وقد كان في استقباله المهندس يوسف المانع الرئيس التنفيذي للشركة وأعضاء فريق الإدارة، حيث قام الشيخ عبد الله بجولة في مرافق الشركة تضمنت رحلة بالقارب واختتمت بمناقشات حول خطط التوسعة المستقبلية التي تشمل تحديث أسطولها.





وتواصل شركة الجنوب للسياحة جهودها في المساهمة لتحقيق الأهداف والتطلعات الاستراتيجية السياحية للمملكة 2022 - 2026، التي تمثل السياحة البحرية إحدى الركائز الأساسية فيها، كما تواصل العمل على توسيع عملياتها اللوجستية والمساهمة في تنمية وتطوير القطاع البحري بالمملكة ككل.