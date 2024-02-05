بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشرها العام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٤ فبراير ٢٠٢٤ - 13:54

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد، على انخفاض مؤشرها العام 44.03 نقطة، ليبلغ مستوى 7194.28 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 0.31 في المئة.





وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه تم تداول 254.3 مليون سهم، عبر 12525 صفقة نقدية، بقيمة 58.4 مليون دينار .





وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 22.49 نقطة، ليبلغ مستوى 5949.29 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 0.38 في المئة.





كما انخفض مؤشر السوق الأول 53.09 نقطة، ليبلغ مستوى 7865.10 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 0.67 في المئة.