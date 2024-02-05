بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشرها العام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٤ فبراير ٢٠٢٤ - 13:54
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد، على انخفاض مؤشرها العام 44.03 نقطة، ليبلغ مستوى 7194.28 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 0.31 في المئة.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه تم تداول 254.3 مليون سهم، عبر 12525 صفقة نقدية، بقيمة 58.4 مليون دينار .
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 22.49 نقطة، ليبلغ مستوى 5949.29 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 0.38 في المئة.
كما انخفض مؤشر السوق الأول 53.09 نقطة، ليبلغ مستوى 7865.10 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 0.67 في المئة.
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