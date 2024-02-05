ضمن مبادرة تفعيل الإدارة النشطة للأصول..الرئيس التنفيذي لممتلكات يزور شركة الجنوب للسياحة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

قام‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ممتلكات،‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ضمن‭ ‬مبادرة‭ ‬لتفعيل‭ ‬الإدارة‭ ‬النشطة‭ ‬للأصول‭ ‬بزيارة‭ ‬لشركة‭ ‬الجنوب‭ ‬للسياحة‭ (‬ STC ‭)‬،‭ ‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬مجموعة‭ ‬ممتلكات‭ ‬المحلية‭. ‬

وقد‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬استقباله‭ ‬المهندس‭ ‬يوسف‭ ‬المانع‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة‭ ‬وأعضاء‭ ‬فريق‭ ‬الإدارة،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بجولة‭ ‬في‭ ‬مرافق‭ ‬الشركة‭ ‬تضمنت‭ ‬رحلة‭ ‬بالقارب‭ ‬واختتمت‭ ‬بمناقشات‭ ‬حول‭ ‬خطط‭ ‬التوسعة‭ ‬المستقبلية‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬تحديث‭ ‬أسطولها‭.‬

وتواصل‭ ‬شركة‭ ‬الجنوب‭ ‬للسياحة‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬المساهمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬والتطلعات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬السياحية‭ ‬للمملكة‭ ‬2022‭ - ‬2026،‭ ‬والتي‭ ‬تمثل‭ ‬السياحة‭ ‬البحرية‭ ‬إحدى‭ ‬الركائز‭ ‬الأساسية‭ ‬فيها،‭ ‬كما‭ ‬تواصل‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬توسيع‭ ‬عملياتها‭ ‬اللوجستية‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬وتطوير‭ ‬القطاع‭ ‬البحري‭ ‬بالمملكة‭ ‬ككل‭.‬