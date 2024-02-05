ضمن مبادرة تفعيل الإدارة النشطة للأصول..الرئيس التنفيذي لممتلكات يزور شركة الجنوب للسياحة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00
قام الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات، الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، ضمن مبادرة لتفعيل الإدارة النشطة للأصول بزيارة لشركة الجنوب للسياحة ( STC )، إحدى شركات مجموعة ممتلكات المحلية.
وقد كان في استقباله المهندس يوسف المانع الرئيس التنفيذي للشركة وأعضاء فريق الإدارة، حيث قام الشيخ عبدالله بجولة في مرافق الشركة تضمنت رحلة بالقارب واختتمت بمناقشات حول خطط التوسعة المستقبلية والتي تشمل تحديث أسطولها.
وتواصل شركة الجنوب للسياحة جهودها في المساهمة لتحقيق الأهداف والتطلعات الاستراتيجية السياحية للمملكة 2022 - 2026، والتي تمثل السياحة البحرية إحدى الركائز الأساسية فيها، كما تواصل العمل على توسيع عملياتها اللوجستية والمساهمة في تنمية وتطوير القطاع البحري بالمملكة ككل.
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