رئيس ((ديوان الرقابة)) يستقبل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

استقبل‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية،‭ ‬في‭ ‬مكتبه‭ ‬صباح‭ ‬أمس،‭ ‬مراد‭ ‬علي‭ ‬مراد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬والدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬سيف‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للبنك‭.‬

وبحث‭ ‬مع‭ ‬الضيفين‭ ‬سُبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬مؤكداً‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬اتّباع‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬والممارسات‭ ‬العالمية‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬المصالح‭ ‬والمال‭ ‬سواء‭ ‬للدول‭ ‬أو‭ ‬المؤسسات‭ ‬أو‭ ‬الأفراد‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استعراض‭ ‬المستجدات‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬العالم‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بأمن‭ ‬المعلومات‭ ‬وحماية‭ ‬البيانات‭ ‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬المعاملات‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬أنواعها‭.‬

كما‭ ‬تسلّم‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬هدية‭ ‬تذكارية‭ ‬بمناسبة‭ ‬مرور‭ ‬50‭ ‬عاماً‭ ‬على‭ ‬تأسيس‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬وذلك‭ ‬تقديراً‭ ‬لدعمه‭ ‬ومساندته‭ ‬القيمة‭ ‬لمسيرة‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المواقع‭ ‬التي‭ ‬شغلها‭.‬

هذا‭ ‬وتقدم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للبنك،‭ ‬بجزيل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬الاستقبال،‭ ‬متمنياً‭ ‬له‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والتقدم‭ ‬والازدهار‭.‬