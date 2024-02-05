رئيس ((ديوان الرقابة)) يستقبل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00
استقبل الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، في مكتبه صباح أمس، مراد علي مراد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت، والدكتور عبدالرحمن سيف الرئيس التنفيذي للبنك.
وبحث مع الضيفين سُبل تعزيز التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً على أهمية اتّباع المعايير الدولية والممارسات العالمية الحديثة في حماية المصالح والمال سواء للدول أو المؤسسات أو الأفراد.
وتم خلال اللقاء استعراض المستجدات التي يواجهها العالم فيما يتعلق بأمن المعلومات وحماية البيانات مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية في المعاملات على مختلف أنواعها.
كما تسلّم الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، هدية تذكارية بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس بنك البحرين والكويت، وذلك تقديراً لدعمه ومساندته القيمة لمسيرة البنك في مختلف المواقع التي شغلها.
هذا وتقدم رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت، والرئيس التنفيذي للبنك، بجزيل الشكر والتقدير على حسن الاستقبال، متمنياً له دوام التوفيق والتقدم والازدهار.
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