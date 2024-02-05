استعراض تجربة البحرين في التحول الرقمي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00
نظمت منظمة التعاون الرقمي جلسة نقاشية حول «تجربة مملكة البحرين في التحول الرقمي» على هامش اجتماع الجمعية العمومية الثالث للمنظمة في مملكة البحرين، شارك فيها كل من نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة، ومها عبدالحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين»، وعبدالواحد الجناحي الرئيس التنفيذي لشركة «بنفت»، والشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي للنمو الرقمي في شركة بيون «« Beyon ، وعبدالله الكوهجي مدير إدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي بمؤسسة التنظيم العقاري.
وألقت وزيرة التنمية المستدامة كلمة افتتاحية أكدت خلالها أن مملكة البحرين ترنو لتبوء الريادة الإقليمية في مجال الاقتصاد الرقمي، حيث أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع الرامية إلى دعم نمو القطاع الرقمي بمختلف مجالاته والمتسقة مع الرؤية الاقتصادية 2030، وبما يسهم في إبراز مكانة المملكة في تهيئة البنية التحتية الرقمية وريادتها كمركز إقليمي للابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطوير مهارات ومعايير الأمن السيبراني، وفق استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي (2022-2026)، ومواكبة التحول الرقمي بما يدعم أهداف التنمية المستدامة.
واستعرضت الخليف إنجازات مملكة البحرين في مجال التطور التكنولوجي والاتصالات، مشيرة إلى حصول مملكة البحرين على المركز السابع عالميًا والثالث عربيًا بمؤشر تنمية تقنية المعلومات والاتصالات ( IDI ) لعام 2023، لتصبح من الدول العشر الأوائل عالميًا في المؤشر الصادر من الاتحاد الدولي للاتصالات ( ITU )، وذلك في خطوة نوعية تؤكد التزام مملكة البحرين بتطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات.
وخلال الجلسة النقاشية، سلّطت مها عبدالحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين» الضوء على مساعي الصندوق في دعم رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومواكبة التطور التكنولوجي العالمي.
ونوهت بأن استراتيجية صندوق العمل «تمكين» الحالية تركز على تشجيع التحول الرقمي في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية من خلال عقد الشراكات التي تسهم في إعداد كفاءات وطنية على قدر عال من الأهلية والجهوزية لمواءمة متطلبات التحول الرقمي وتفعيل الحلول التكنولوجية التي تسهم في الارتقاء بالعمليات التشغيلية للمؤسسات وبالتالي زيادة إنتاجيتها وقدرتها على التوسع والاستدامة.
ثم استعرض عبدالواحد الجناحي الرئيس التنفيذي لشركة بنفت الخدمات التي تقدمها الشركة لتحقيق الشمول المالي منوهاً بالمجال الرائد لشركة بنفت في خلق الحلول المبتكرة في مجال المدفوعات حيث ساهم نظام التحويلات المالية الإلكتروني التابع لشركة بنفت في تعزيز مكانة المملكة في مجال المدفوعات والتحول الإلكتروني.
وأشار إلى خدمة الشيكات الإلكترونية والتي تقدمها شركة بنفت وتأتي ضمن خطط الشركة بالارتقاء بالتكنولوجيا المالية ودعم البنى التقنية للمدفوعات الإلكترونية وتمكين القطاع التجاري والأفراد من إصدار وصرف الشيكات المستحقة بطريقة الكترونية مباشرة، بالإضافة إلى تجربتهم في إنشاء «مختبر بنفت المتقدم للذكاء الاصطناعي والحوسبة» بالشراكة مع جامعة البحرين.
وبعدها، تطرق عبدالله الكوهجي مدير إدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي بمؤسسة التنظيم العقاري عن تجربة المؤسسة الرائدة في إطلاق منصة بنك المعلومات العقارية «عقاري» والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، مشيرًا إلى أن منصة «عقاري» توفر جميع المعلومات العقارية لكافة المتعاملين في القطاع العقاري، مما يجسد ما توليه مملكة البحرين من اهتمام بتطوير الأنظمة وتبني التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي بما يسهم في توظيف التطور الرقمي في تحسين جودة وكفاءة الخدمات الحكومية.
من جانبه، استعرض الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي للنمو الرقمي في شركة «بيون Beyon » مبادرات التحول الرقمي والحلول المبتكرة الخاصة بالشركة والتي تهدف إلى دفع عجلة المستقبل الرقمي من أجل حياة أفضل وأكثر ازدهارًا، حيث استعرض خلال الجلسة المشروع المشترك ما بين شركة Beyon Connect والهيئة القومية للبريد المصري لإنشاء صندوق بريد رقمي (بريدي)، والذي تم من خلاله خلق منصة رقمية مبتكرة، سلسة وخالية من البريد العشوائي.
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