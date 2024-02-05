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استعراض تجربة البحرين في التحول الرقمي

2/5/2024 11:26:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

نظمت‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الرقمي‭ ‬جلسة‭ ‬نقاشية‭ ‬حول‭ ‬‮«‬تجربة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‮»‬‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬الثالث‭ ‬للمنظمة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬نور‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬الخليف‭ ‬وزيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬ومها‭ ‬عبدالحميد‭ ‬مفيز‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬،‭ ‬وعبدالواحد‭ ‬الجناحي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬بنفت‮»‬،‭ ‬والشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للنمو‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬بيون‭ ‬‮««‬ Beyon ،‭ ‬وعبدالله‭ ‬الكوهجي‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬السياسات‭ ‬والتخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬بمؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري‭.‬

وألقت‭ ‬وزيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬كلمة‭ ‬افتتاحية‭ ‬أكدت‭ ‬خلالها‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ترنو‭ ‬لتبوء‭ ‬الريادة‭ ‬الإقليمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي،‭ ‬حيث‭ ‬أطلقت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والمشاريع‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬نمو‭ ‬القطاع‭ ‬الرقمي‭ ‬بمختلف‭ ‬مجالاته‭ ‬والمتسقة‭ ‬مع‭ ‬الرؤية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬تهيئة‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الرقمية‭ ‬وريادتها‭ ‬كمركز‭ ‬إقليمي‭ ‬للابتكار‭ ‬الرقمي‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتطوير‭ ‬مهارات‭ ‬ومعايير‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬وفق‭ ‬استراتيجية‭ ‬قطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ (‬2022-2026‭)‬،‭ ‬ومواكبة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

واستعرضت‭ ‬الخليف‭ ‬إنجازات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التطور‭ ‬التكنولوجي‭ ‬والاتصالات،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬حصول‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬عالميًا‭ ‬والثالث‭ ‬عربيًا‭ ‬بمؤشر‭ ‬تنمية‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ (‬ IDI ‭) ‬لعام‭ ‬2023،‭ ‬لتصبح‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العشر‭ ‬الأوائل‭ ‬عالميًا‭ ‬في‭ ‬المؤشر‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصالات‭ (‬ ITU ‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬نوعية‭ ‬تؤكد‭ ‬التزام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بتطوير‭ ‬قطاع‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭.‬

وخلال‭ ‬الجلسة‭ ‬النقاشية،‭ ‬سلّطت‭ ‬مها‭ ‬عبدالحميد‭ ‬مفيز‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مساعي‭ ‬الصندوق‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬رقمنة‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬ومواكبة‭ ‬التطور‭ ‬التكنولوجي‭ ‬العالمي‭.‬

ونوهت‭ ‬بأن‭ ‬استراتيجية‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬الحالية‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬والمجالات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عقد‭ ‬الشراكات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬كفاءات‭ ‬وطنية‭ ‬على‭ ‬قدر‭ ‬عال‭ ‬من‭ ‬الأهلية‭ ‬والجهوزية‭ ‬لمواءمة‭ ‬متطلبات‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬وتفعيل‭ ‬الحلول‭ ‬التكنولوجية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالعمليات‭ ‬التشغيلية‭ ‬للمؤسسات‭ ‬وبالتالي‭ ‬زيادة‭ ‬إنتاجيتها‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬التوسع‭ ‬والاستدامة‭.‬

ثم‭ ‬استعرض‭ ‬عبدالواحد‭ ‬الجناحي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بنفت‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الشركة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الشمول‭ ‬المالي‭ ‬منوهاً‭ ‬بالمجال‭ ‬الرائد‭ ‬لشركة‭ ‬بنفت‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬الحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المدفوعات‭ ‬حيث‭ ‬ساهم‭ ‬نظام‭ ‬التحويلات‭ ‬المالية‭ ‬الإلكتروني‭ ‬التابع‭ ‬لشركة‭ ‬بنفت‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المدفوعات‭ ‬والتحول‭ ‬الإلكتروني‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬خدمة‭ ‬الشيكات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والتي‭ ‬تقدمها‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬وتأتي‭ ‬ضمن‭ ‬خطط‭ ‬الشركة‭ ‬بالارتقاء‭ ‬بالتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬ودعم‭ ‬البنى‭ ‬التقنية‭ ‬للمدفوعات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وتمكين‭ ‬القطاع‭ ‬التجاري‭ ‬والأفراد‭ ‬من‭ ‬إصدار‭ ‬وصرف‭ ‬الشيكات‭ ‬المستحقة‭ ‬بطريقة‭ ‬الكترونية‭ ‬مباشرة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تجربتهم‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬‮«‬مختبر‭ ‬بنفت‭ ‬المتقدم‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والحوسبة‮»‬‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭.‬

وبعدها،‭ ‬تطرق‭ ‬عبدالله‭ ‬الكوهجي‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬السياسات‭ ‬والتخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬بمؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري‭ ‬عن‭ ‬تجربة‭ ‬المؤسسة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬منصة‭ ‬بنك‭ ‬المعلومات‭ ‬العقارية‭ ‬‮«‬عقاري‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬عقاري‮»‬‭ ‬توفر‭ ‬جميع‭ ‬المعلومات‭ ‬العقارية‭ ‬لكافة‭ ‬المتعاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري،‭ ‬مما‭ ‬يجسد‭ ‬ما‭ ‬توليه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬بتطوير‭ ‬الأنظمة‭ ‬وتبني‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬التطور‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬وكفاءة‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬استعرض‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للنمو‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بيون‭ ‬ Beyon ‮»‬‭ ‬مبادرات‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬والحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالشركة‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬المستقبل‭ ‬الرقمي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حياة‭ ‬أفضل‭ ‬وأكثر‭ ‬ازدهارًا،‭ ‬حيث‭ ‬استعرض‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬المشروع‭ ‬المشترك‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Connect ‭ ‬والهيئة‭ ‬القومية‭ ‬للبريد‭ ‬المصري‭ ‬لإنشاء‭ ‬صندوق‭ ‬بريد‭ ‬رقمي‭ (‬بريدي‭)‬،‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬خلق‭ ‬منصة‭ ‬رقمية‭ ‬مبتكرة،‭ ‬سلسة‭ ‬وخالية‭ ‬من‭ ‬البريد‭ ‬العشوائي‭.‬

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