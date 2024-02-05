طيران الخليج تدشن أولى رحلاتها إلى مطار العلا الدولي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00
احتفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا أمس بوصول أولى رحلات طيران الخليج -الناقلة الوطنية لمملكة البحرين- إلى مطار العلا الدولي السبت، حيث تعتزم الناقلة الوطنية تشغيل خدمة الطيران المباشر بين البحرين والعلا كإحدى وجهات طيران الخليج الموسمية الرئيسة لعام 2024، وذلك على متن طائرات طيران الخليج من طراز ( A 320- Neo )، مما يتيح فرصة للمسافرين لاستكشاف هذه الوجهة الثقافية التي تتميز بتاريخها العريق ومناظرها وفعالياتها المميزة.
وستسيّر طيران الخليج رحلتين أسبوعيتين مباشرتين إلى العلا، وذلك على فترتين؛ شتوية تبدأ من الثالث من فبراير إلى السادس من مارس، وأخرى صيفية تمتد من الثالث عشر حتى الرابع والعشرين من ابريل، وذلك في إطار حرصها على الاستمرار في التميز وتعزيز تجربة السفر عبر شبكتها بما يضمن تلبية الاحتياجات المتنوعة للمسافرين مع الحرص على تقديم تجربة سفر متكاملة.
وكانت طيران الخليج قد بدأت عملياتها إلى المملكة العربية السعودية في عام 1950، ومع إضاقة وجهتها إلى العلا في فبراير، وصل عدد الوجهات السعودية للناقلة إلى 6 وجهات، مما يضمن مزيداً من المرونة وتنوع الخيارات لعملائها المسافرين من وإلى المملكة، وكذلك عبر شبكة وجهاتها العالمية التي تصل إلى 54 وجهة عالمية.
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