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طيران الخليج تدشن أولى رحلاتها إلى مطار العلا الدولي

2/5/2024 11:26:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

احتفت‭ ‬الهيئة‭ ‬الملكية‭ ‬لمحافظة‭ ‬العلا‭ ‬أمس‭ ‬بوصول‭ ‬أولى‭ ‬رحلات‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ -‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭- ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬العلا‭ ‬الدولي‭ ‬السبت،‭ ‬حيث‭ ‬تعتزم‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬تشغيل‭ ‬خدمة‭ ‬الطيران‭ ‬المباشر‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬والعلا‭ ‬كإحدى‭ ‬وجهات‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬الموسمية‭ ‬الرئيسة‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬طائرات‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬من‭ ‬طراز‭ (‬ A 320- Neo ‭)‬،‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬فرصة‭ ‬للمسافرين‭ ‬لاستكشاف‭ ‬هذه‭ ‬الوجهة‭ ‬الثقافية‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬بتاريخها‭ ‬العريق‭ ‬ومناظرها‭ ‬وفعالياتها‭ ‬المميزة‭. ‬

وستسيّر‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬رحلتين‭ ‬أسبوعيتين‭ ‬مباشرتين‭ ‬إلى‭ ‬العلا،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬فترتين؛‭ ‬شتوية‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬فبراير‭ ‬إلى‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬مارس،‭ ‬وأخرى‭ ‬صيفية‭ ‬تمتد‭ ‬من‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬حتى‭ ‬الرابع‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬ابريل،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬التميز‭ ‬وتعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬السفر‭ ‬عبر‭ ‬شبكتها‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المتنوعة‭ ‬للمسافرين‭ ‬مع‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬سفر‭ ‬متكاملة‭.‬

وكانت‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬قد‭ ‬بدأت‭ ‬عملياتها‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1950،‭ ‬ومع‭ ‬إضاقة‭ ‬وجهتها‭ ‬إلى‭ ‬العلا‭ ‬في‭ ‬فبراير،‭ ‬وصل‭ ‬عدد‭ ‬الوجهات‭ ‬السعودية‭ ‬للناقلة‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬وجهات،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬المرونة‭ ‬وتنوع‭ ‬الخيارات‭ ‬لعملائها‭ ‬المسافرين‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬المملكة،‭ ‬وكذلك‭ ‬عبر‭ ‬شبكة‭ ‬وجهاتها‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬54‭ ‬وجهة‭ ‬عالمية‭.‬

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