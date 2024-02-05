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انطلاق أول ملتقى ومعرض للمنتجات الحلال غدا

2/5/2024 11:26:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

ينطلق‭ ‬ملتقى‭ ‬ومعرض‭ ‬صناعة‭ ‬الحلال‭ ‬وخدماته،‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬فبراير‭ ‬الجاري‭ ‬بفندق‭ ‬كروان‭ ‬بلازا،‭ ‬والذي‭ ‬تنظمه‭ ‬الجمعية‭ ‬الإسلامية‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬جيكليست،‭ ‬ومكتب‭ ‬ترويج‭ ‬الاستثمار‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬البحرين‭ (‬اليونيدو‭)‬،‭ ‬وهيئة‭ ‬المحاسبة‭ ‬والمراجعة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ (‬الأيوفي‭)‬،‭ ‬ومعهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ (‬ BIBF ‭)‬،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الهيئات‭ ‬والمنظمات‭ ‬الإسلامية‭ ‬والدولية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬الحلال،‭ ‬بمشاركة‭ ‬50‭ ‬شركة‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ويبحث‭ ‬الملتقى‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومين‭ ‬المواضيع‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالصناعة‭ ‬الحلال‭ ‬وقطاع‭ ‬التمويل‭ ‬الإسلامي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬استكشاف‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬من‭ ‬زراعة‭ ‬ولحوم‭ ‬ومستحضرات‭ ‬تجميلية‭ ‬وأدوات‭ ‬طبية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬السياحة‭ ‬والسفر‭ ‬والخدمات‭ ‬المتنوعة،‭ ‬كذلك‭ ‬سيتطرق‭ ‬الملتقى‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬التحكيم‭ ‬التجاري‭ ‬بالحلال‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العقود‭ ‬والاتفاقيات‭ ‬بين‭ ‬أطراف‭ ‬التعاقد،‭ ‬وفتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬أمام‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬وتنمية‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭.‬

وسوف‭ ‬يوفر‭ ‬ملتقى‭ ‬ومعرض‭ ‬صناعة‭ ‬الحلال‭ ‬وخدماته‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬لأصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الحلال‭ ‬والتمويل‭ ‬الإسلامي‭ ‬للتواصل‭ ‬والتعاون،‭ ‬واستكشاف‭ ‬طرق‭ ‬مبتكرة‭ ‬للنمو،‭ ‬وستتاح‭ ‬الفرصة‭ ‬للحضور‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬قادة‭ ‬الصناعة‭ ‬واكتساب‭ ‬رؤى‭ ‬قيمة،‭ ‬وإقامة‭ ‬شراكات‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تدفع‭ ‬أعمالهم‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة،‭ ‬كما‭ ‬يسهم‭ ‬الملتقى‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬خبراء‭ ‬الصناعة‭ ‬ورجال‭ ‬وسيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬وصناع‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الحلال‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها‭ ‬وتبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬حلقات‭ ‬النقاش‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬ستتناول‭ ‬الاتجاهات‭ ‬والتحديات‭ ‬الرئيسية‭.‬

كما‭ ‬سيشتمل‭ ‬المعرض‭ ‬المصاحب،‭ ‬التنوع‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬آخر‭ ‬ما‭ ‬توصلت‭ ‬له‭ ‬السلع‭ ‬والبضائع‭ ‬ومنتجات‭ ‬التمويل‭ ‬الحلال،‭ ‬والذي‭ ‬سيمكن‭ ‬المشاركين‭ ‬والزوار‭ ‬من‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬منتجات‭ ‬الحلال‭ ‬الجديدة‭ ‬لتفتح‭ ‬آفاق‭ ‬تعاملات‭ ‬بين‭ ‬أصحاب‭ ‬العلاقة‭ ‬وإقامة‭ ‬شراكات‭ ‬مختلفة‭.‬

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