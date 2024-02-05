انطلاق أول ملتقى ومعرض للمنتجات الحلال غدا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00
ينطلق ملتقى ومعرض صناعة الحلال وخدماته، في السادس من فبراير الجاري بفندق كروان بلازا، والذي تنظمه الجمعية الإسلامية بدعم من وزارة الصناعة والتجارة وبالتعاون مع شركة جيكليست، ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا البحرين (اليونيدو)، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي)، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ( BIBF )، وعدد من الهيئات والمنظمات الإسلامية والدولية المتخصصة في شؤون الحلال، بمشاركة 50 شركة من داخل وخارج مملكة البحرين.
ويبحث الملتقى على مدى يومين المواضيع المتعلقة بالصناعة الحلال وقطاع التمويل الإسلامي، إلى جانب استكشاف الفرص الاستثمارية في القطاع من زراعة ولحوم ومستحضرات تجميلية وأدوات طبية، بالإضافة إلى السياحة والسفر والخدمات المتنوعة، كذلك سيتطرق الملتقى إلى أهمية التحكيم التجاري بالحلال من خلال العقود والاتفاقيات بين أطراف التعاقد، وفتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وسوف يوفر ملتقى ومعرض صناعة الحلال وخدماته في مملكة البحرين فرصة فريدة لأصحاب المصلحة في صناعة الحلال والتمويل الإسلامي للتواصل والتعاون، واستكشاف طرق مبتكرة للنمو، وستتاح الفرصة للحضور التواصل مع قادة الصناعة واكتساب رؤى قيمة، وإقامة شراكات يمكن أن تدفع أعمالهم إلى آفاق جديدة، كما يسهم الملتقى في خلق التواصل مع خبراء الصناعة ورجال وسيدات الأعمال وصناع القرار في قطاع الحلال من مملكة البحرين وخارجها وتبادل المعرفة في المشاركة في حلقات النقاش وورش العمل التي ستتناول الاتجاهات والتحديات الرئيسية.
كما سيشتمل المعرض المصاحب، التنوع في عرض آخر ما توصلت له السلع والبضائع ومنتجات التمويل الحلال، والذي سيمكن المشاركين والزوار من التعرف على منتجات الحلال الجديدة لتفتح آفاق تعاملات بين أصحاب العلاقة وإقامة شراكات مختلفة.
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