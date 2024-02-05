Tuesday, 06 February 2024 07:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استراتيجية خليجية مستقبلية للأمن الغذائي

2/5/2024 11:26:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

قال‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬البديوي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬إن‭ ‬لجنة‭ ‬الأمن‭ ‬الزراعي‭ ‬والغذائي‭ ‬تقوم‭ ‬بمناقشة‭ ‬استراتيجية‭ ‬خليجية‭ ‬مستقبلية‭ ‬للأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬بدول‭ ‬المجلس‭.‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬عقدت‭ ‬اجتماعًا‭ ‬استثنائيًا‭ ‬عبر‭ ‬الاتصال‭ ‬المرئي،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬برئاسة‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬العطية،‭ ‬وزير‭ ‬البلدية‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭
‬رئيس‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الوزراء‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬الزراعة‭ ‬والأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬بدول‭ ‬المجلس‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المستقبلية‭ ‬للأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬وتشكيل‭ ‬فريق‭ ‬مختص‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬لإعداد‭ ‬مسودة‭ ‬هذه‭ ‬الاستراتيجية‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬يحظى‭ ‬باهتمام‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والسمو‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬المجلس،‭ ‬وبمتابعة‭ ‬حثيثة‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬المعنيين‭ ‬بالدول‭ ‬الأعضاء‭.‬

واختتم‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬تصريحه‭ ‬بالتأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع،‭ ‬كونه‭ ‬يشكل‭ ‬قاعدة‭ ‬أساسية‭ ‬سيبنى‭ ‬عليها‭ ‬منظومة‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬مشيرًا‭ ‬في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬إشراك‭ ‬كافة‭ ‬قطاعات‭ ‬المجتمع‭ ‬الخليجي،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والقطاع‭ ‬الأهلي،‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المنشودة‭.‬

MENAFN05022024000055011008ID1107813684

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث