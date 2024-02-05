استراتيجية خليجية مستقبلية للأمن الغذائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00
قال جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن لجنة الأمن الزراعي والغذائي تقوم بمناقشة استراتيجية خليجية مستقبلية للأمن الغذائي بدول المجلس.
وذكر أن اللجنة عقدت اجتماعًا استثنائيًا عبر الاتصال المرئي، أمس الأحد، برئاسة عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية في دولة قطر
رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة الوزراء المسؤولين عن الزراعة والأمن الغذائي بدول المجلس.
وأضاف أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الاستراتيجية المستقبلية للأمن الغذائي، وتشكيل فريق مختص من دول المجلس لإعداد مسودة هذه الاستراتيجية.
وأكد أن الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون يحظى باهتمام كبير من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وبمتابعة حثيثة من الوزراء المعنيين بالدول الأعضاء.
واختتم الأمين العام تصريحه بالتأكيد على أهمية هذا الاجتماع، كونه يشكل قاعدة أساسية سيبنى عليها منظومة الأمن الغذائي، مشيرًا في السياق ذاته إلى أهمية إشراك كافة قطاعات المجتمع الخليجي، بما فيها القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الأهلي، للتوصل إلى الاستراتيجية المنشودة.
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