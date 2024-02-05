MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

قال‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬البديوي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬إن‭ ‬لجنة‭ ‬الأمن‭ ‬الزراعي‭ ‬والغذائي‭ ‬تقوم‭ ‬بمناقشة‭ ‬استراتيجية‭ ‬خليجية‭ ‬مستقبلية‭ ‬للأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬بدول‭ ‬المجلس‭.‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬عقدت‭ ‬اجتماعًا‭ ‬استثنائيًا‭ ‬عبر‭ ‬الاتصال‭ ‬المرئي،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬برئاسة‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬العطية،‭ ‬وزير‭ ‬البلدية‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭

‬رئيس‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الوزراء‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬الزراعة‭ ‬والأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬بدول‭ ‬المجلس‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المستقبلية‭ ‬للأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬وتشكيل‭ ‬فريق‭ ‬مختص‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬لإعداد‭ ‬مسودة‭ ‬هذه‭ ‬الاستراتيجية‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬يحظى‭ ‬باهتمام‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والسمو‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬المجلس،‭ ‬وبمتابعة‭ ‬حثيثة‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬المعنيين‭ ‬بالدول‭ ‬الأعضاء‭.‬

واختتم‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬تصريحه‭ ‬بالتأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع،‭ ‬كونه‭ ‬يشكل‭ ‬قاعدة‭ ‬أساسية‭ ‬سيبنى‭ ‬عليها‭ ‬منظومة‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬مشيرًا‭ ‬في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬إشراك‭ ‬كافة‭ ‬قطاعات‭ ‬المجتمع‭ ‬الخليجي،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والقطاع‭ ‬الأهلي،‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المنشودة‭.‬