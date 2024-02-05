ارتفاع أسعار الذهب إلى 21 دينارا و800 فلس للجرام ركود في البيع والشراء في أسواق الذهب بسبب الارتفاع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت: نوال عباس الاثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00
شهدت الأسواق المحلية ركودا في البيع والشراء بسبب ارتفاع أسعار المعدن الأصفر محليا بسبب ارتفاعه عالميا، فقد ارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 21 دينارا و800 فلس للجرام، وعيار 22 إلى 22 دينارا و900 فلس للجرام، وعيار 24 إلى 24 دينارا و900 فلس للجرام والاونصة إلى 2039 دولارا.
ويقول الصائغ حسن علي (سوق المنامة): هناك ركود كبير في البيع والشراء للذهب بسبب ارتفاع أسعار الذهب عالميا وانعكاسه على اسعار السوق المحلي، مشيرا الى ان هناك عدم استقرار في اسعار الذهب منذ عام 2020 بسبب انتشار كورونا، متوقعا استمرار ارتفاع أسعار الذهب بسبب عدم استقرار الأوضاع الجيوسياسية.
وعلل الاقتصاديون ارتفاع اسعار الذهب بتراجع العملات الرقمية، والذي كان من بين الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الذهب، ليصل سعر الأوقية عالمياً إلى 2039 دولارا بالإضافة الى زيادة الطلب على الذهب من صناديق الاستثمار، باعتباره ملاذا آمنا في ظل التطورات الراهنة، وتراجع الدولار (الذي يستقر بالقرب من أدنى مستوياته في 3 أشهر)، ما يدفع المستثمرين إلى الإقبال على الذهب.
وعالمياً، أغلقت أسعار الذهب على ارتفاع يوم الجمعة، حيث سجل سعر الذهب ارتفاعاً بنسبة 0.9 % ليصل إلى 2054.89 دولارا للأونصة، مسجلاً اعلى مستوياته منذ الثالث من يناير الماضي.
وجرت تسوية عقود الذهب الأمريكية الا ? جلة مرتفعة 0.2 % إلى 2071.1 دولارا، أما بالنسبة إلى المعادن الأخرى فقد ارتفع سعر الفضة 1.2 % إلى 23.18 دولارا للأونصة، في حين خسر البلاتين 0.6 بالمائة إلى 912.60 دولارا، وهبط البلاديوم 1.3 بالمائة إلى 963.09 دولارا.
وأدت مخاوف بشأن القطاع المصرفي الإقليمي في الولايات المتحدة إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب وسندات الخزانة. وتوقع مجلس الذهب العالمي وصول الطلب الإجمالي على المعدن الأصفر إلى مستويات قياسية خلال عام 2024، بدعم من الانخفاض المتوقع في أسعار الفائدة، والمخاطر الجيوسياسية المستمرة، بعدما بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق العام الماضي.
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