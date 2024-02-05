ارتفاع أسعار الذهب إلى 21 دينارا و800 فلس للجرام ركود في البيع والشراء في أسواق الذهب بسبب الارتفاع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬نوال‭ ‬عباس‭ ‬ الاثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

شهدت‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬ركودا‭ ‬في‭ ‬البيع‭ ‬والشراء‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬المعدن‭ ‬الأصفر‭ ‬محليا‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاعه‭ ‬عالميا،‭ ‬فقد‭ ‬ارتفع‭ ‬سعر‭ ‬الذهب‭ ‬عيار‭ ‬21‭ ‬إلى‭ ‬21‭ ‬دينارا‭ ‬و800‭ ‬فلس‭ ‬للجرام،‭ ‬وعيار‭ ‬22‭ ‬إلى‭ ‬22‭ ‬دينارا‭ ‬و900‭ ‬فلس‭ ‬للجرام،‭ ‬وعيار‭ ‬24‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬دينارا‭ ‬و900‭ ‬فلس‭ ‬للجرام‭ ‬والاونصة‭ ‬إلى‭ ‬2039‭ ‬دولارا‭. ‬

ويقول‭ ‬الصائغ‭ ‬حسن‭ ‬علي‭ (‬سوق‭ ‬المنامة‭): ‬هناك‭ ‬ركود‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬البيع‭ ‬والشراء‭ ‬للذهب‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬عالميا‭ ‬وانعكاسه‭ ‬على‭ ‬اسعار‭ ‬السوق‭ ‬المحلي،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬عدم‭ ‬استقرار‭ ‬في‭ ‬اسعار‭ ‬الذهب‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬بسبب‭ ‬انتشار‭ ‬كورونا،‭ ‬متوقعا‭ ‬استمرار‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬استقرار‭ ‬الأوضاع‭ ‬الجيوسياسية‭. ‬

وعلل‭ ‬الاقتصاديون‭ ‬ارتفاع‭ ‬اسعار‭ ‬الذهب‭ ‬بتراجع‭ ‬العملات‭ ‬الرقمية،‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬الذهب،‭ ‬ليصل‭ ‬سعر‭ ‬الأوقية‭ ‬عالمياً‭ ‬إلى‭ ‬2039‭ ‬دولارا‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬زيادة‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬الذهب‭ ‬من‭ ‬صناديق‭ ‬الاستثمار،‭ ‬باعتباره‭ ‬ملاذا‭ ‬آمنا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التطورات‭ ‬الراهنة،‭ ‬وتراجع‭ ‬الدولار‭ (‬الذي‭ ‬يستقر‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬أدنى‭ ‬مستوياته‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬أشهر‭)‬،‭ ‬ما‭ ‬يدفع‭ ‬المستثمرين‭ ‬إلى‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬الذهب‭.‬

وعالمياً،‭ ‬أغلقت‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬سعر‭ ‬الذهب‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬بنسبة‭ ‬0.9 ‭%‬ ‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬2054‭.‬89‭ ‬دولارا‭ ‬للأونصة،‭ ‬مسجلاً‭ ‬اعلى‭ ‬مستوياته‭ ‬منذ‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬الماضي‭.‬

وجرت‭ ‬تسوية‭ ‬عقود‭ ‬الذهب‭ ‬الأمريكية‭ ‬الا ‭?‬ جلة‭ ‬مرتفعة‭ ‬0‭.‬2 ‭%‬ ‭ ‬إلى‭ ‬2071‭.‬1‭ ‬دولارا،‭ ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المعادن‭ ‬الأخرى‭ ‬فقد‭ ‬ارتفع‭ ‬سعر‭ ‬الفضة‭ ‬1‭.‬2 ‭%‬ ‭ ‬إلى‭ ‬23‭.‬18‭ ‬دولارا‭ ‬للأونصة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬خسر‭ ‬البلاتين‭ ‬0‭.‬6‭ ‬بالمائة‭ ‬إلى‭ ‬912‭.‬60‭ ‬دولارا،‭ ‬وهبط‭ ‬البلاديوم‭ ‬1‭.‬3‭ ‬بالمائة‭ ‬إلى‭ ‬963‭.‬09‭ ‬دولارا‭.‬

وأدت‭ ‬مخاوف‭ ‬بشأن‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬الإقليمي‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬أصول‭ ‬الملاذ‭ ‬الآمن‭ ‬مثل‭ ‬الذهب‭ ‬وسندات‭ ‬الخزانة‭. ‬وتوقع‭ ‬مجلس‭ ‬الذهب‭ ‬العالمي‭ ‬وصول‭ ‬الطلب‭ ‬الإجمالي‭ ‬على‭ ‬المعدن‭ ‬الأصفر‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬قياسية‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬الانخفاض‭ ‬المتوقع‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة،‭ ‬والمخاطر‭ ‬الجيوسياسية‭ ‬المستمرة،‭ ‬بعدما‭ ‬بلغ‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬