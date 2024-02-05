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استقبل سفيرة جمهورية إيطاليا.. ناس: علاقات تجارية وطيدة تربط البحرين بإيطاليا

2/5/2024 11:26:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬سمير‭ ‬عبدالله‭ ‬ناس‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بجمهورية‭ ‬إيطاليا‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات،‭ ‬مبيناً‭ ‬خلال‭ ‬لقائه،‭ ‬باولا‭ ‬أمادي،‭ ‬سفيرة‭ ‬جمهوريّة‭ ‬إيطاليا‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بمناسبة‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬عملها‭ ‬أهمية‭ ‬اللقاءات‭ ‬المشتركة‭ ‬والزيارات‭ ‬المتبادلة‭ ‬بين‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬إيطاليا‭ ‬الصديقة،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬الموضوعات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬المشتركة‭ ‬بينهما‭ ‬وتدفع‭ ‬باتجاه‭ ‬تنمية‭ ‬المبادلات‭ ‬التجارية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬والتي‭ ‬وصلت‭ ‬لغاية‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬إلى‭ ‬حوالي‭ ‬660‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬مؤكداً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭.‬

ونوه‭ ‬ناس‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بأهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الغرفة‭ ‬والجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬وغرف‭ ‬التجارة‭ ‬الإيطالية‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬وبحث‭ ‬مزيدٍ‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬المشتركة‭ ‬لإقامة‭ ‬علاقات‭ ‬تجارية‭ ‬واعدة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بالشكل‭ ‬الذي‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬حجم‭ ‬الإمكانيات‭ ‬والفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬يتطلب‭ ‬توفير‭ ‬كافة‭ ‬التسهيلات‭ ‬المساعدة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬وتعزيز‭ ‬دور‭ ‬السفارة‭ ‬الإيطالية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وبدورها‭ ‬أعربت‭ ‬السفيرة‭ ‬الإيطالية‭ ‬باولا‭ ‬أمادي‭ ‬عن‭ ‬اعتزازها‭ ‬وتقديرها‭ ‬للغرفة‭ ‬ولما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬أدوارٍ‭ ‬إيجابية‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تفعيل‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬البحرينية‭ ‬الإيطالية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬السفارة‭ ‬الإيطالية‭ ‬تعمل‭ ‬باستمرار‭ ‬على‭ ‬تيسير‭ ‬كافة‭ ‬الخدمات‭ ‬والتسهيلات‭ ‬للتجار‭ ‬وأصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينيين،‭ ‬لاسيما‭ ‬وأن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ترتبط‭ ‬بعلاقات‭ ‬ثنائية‭ ‬قوية‭ ‬مع‭ ‬إيطاليا،‭ ‬كما‭ ‬أثنت‭ ‬على‭ ‬حجم‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتجاري‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬مشيدة‭ ‬بأجواء‭ ‬التعايش‭ ‬والتسامح‭ ‬والاستقرار‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والذي‭ ‬جعل‭ ‬منها‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬وملائمة‭ ‬لإقامة‭ ‬مختلف‭ ‬المشروعات‭ ‬الاستثمارية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬العالمية‭.‬

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