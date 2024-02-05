استقبل سفيرة جمهورية إيطاليا.. ناس: علاقات تجارية وطيدة تربط البحرين بإيطاليا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00
أكد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عمق العلاقات التجارية التي تربط مملكة البحرين بجمهورية إيطاليا في كافة المجالات، مبيناً خلال لقائه، باولا أمادي، سفيرة جمهوريّة إيطاليا لدى مملكة البحرين، بمناسبة انتهاء فترة عملها أهمية اللقاءات المشتركة والزيارات المتبادلة بين المسؤولين في كل من مملكة البحرين وجمهورية إيطاليا الصديقة، وخصوصاً تلك التي تركز على الموضوعات المتعلقة بتعزيز العلاقات المشتركة بينهما وتدفع باتجاه تنمية المبادلات التجارية والاستثمارية والتي وصلت لغاية عام 2023 إلى حوالي 660 مليون دولار أمريكي، مؤكداً في هذا السياق عمق العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين.
ونوه ناس خلال اللقاء بأهمية تعزيز التعاون بين الغرفة والجهات الرسمية وغرف التجارة الإيطالية للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، وبحث مزيدٍ من المشاريع المشتركة لإقامة علاقات تجارية واعدة، مشيراً إلى أن تعزيز العلاقات بالشكل الذي يتناسب مع حجم الإمكانيات والفرص المتاحة في البلدين يتطلب توفير كافة التسهيلات المساعدة على ذلك، وتعزيز دور السفارة الإيطالية في المملكة.
وبدورها أعربت السفيرة الإيطالية باولا أمادي عن اعتزازها وتقديرها للغرفة ولما تقوم به من أدوارٍ إيجابية بارزة في سبيل تفعيل العلاقات الاقتصادية البحرينية الإيطالية، مؤكدة أن السفارة الإيطالية تعمل باستمرار على تيسير كافة الخدمات والتسهيلات للتجار وأصحاب الأعمال البحرينيين، لاسيما وأن مملكة البحرين ترتبط بعلاقات ثنائية قوية مع إيطاليا، كما أثنت على حجم التعاون الاقتصادي والتجاري القائم بين البلدين الصديقين، مشيدة بأجواء التعايش والتسامح والاستقرار الذي تحظى به مملكة البحرين والذي جعل منها بيئة آمنة وملائمة لإقامة مختلف المشروعات الاستثمارية والاقتصادية العالمية.
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