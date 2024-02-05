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تراجع أسعار الذهب 9.01 دولار خلال تداولات اليوم

2/5/2024 11:26:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ - 10:35


تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وخسرت نحو 9 دولارات في المعاملات الفورية.


ونزل المعدن الأصفر بنسبة 0.45 في المائة أو ما يعادل 9.01 دولار، ليصل إلى 2030.91 دولار للأونصة.


وانخفضت عقود الذهب، تسليم أبريل 2024 بنسبة 0.33% أو ما يعادل 6.8 دولار، لتصل إلى 2046.8 دولار للأونصة.

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