تراجع أسعار الذهب 9.01 دولار خلال تداولات اليوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ - 10:35



تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وخسرت نحو 9 دولارات في المعاملات الفورية.





ونزل المعدن الأصفر بنسبة 0.45 في المائة أو ما يعادل 9.01 دولار، ليصل إلى 2030.91 دولار للأونصة.





وانخفضت عقود الذهب، تسليم أبريل 2024 بنسبة 0.33% أو ما يعادل 6.8 دولار، لتصل إلى 2046.8 دولار للأونصة.