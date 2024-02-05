تراجع أسعار الذهب 9.01 دولار خلال تداولات اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ - 10:35
تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وخسرت نحو 9 دولارات في المعاملات الفورية.
ونزل المعدن الأصفر بنسبة 0.45 في المائة أو ما يعادل 9.01 دولار، ليصل إلى 2030.91 دولار للأونصة.
وانخفضت عقود الذهب، تسليم أبريل 2024 بنسبة 0.33% أو ما يعادل 6.8 دولار، لتصل إلى 2046.8 دولار للأونصة.
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