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بنك اليابان المركزي يعرض شراء سندات حكومية بعد ارتفاع أسعار العائد

2/5/2024 11:26:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ - 10:37


عرض بنك اليابان المركزي شراء كمية من سندات الخزانة الحكومية من خلال عمليتي شراء، في محاولة للحد من الارتفاع في الفائدة قصيرة الأجل.

وارتفع العائد على السندات اليابانية بعد ارتفاع مماثل للسندات الأمريكية عقب إشارة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إلى
اعتزام المجلس
تأجيل خفض أسعار الفائدة
حتى ما بعد مارس المقبل.

وارتفع العائد على سندات الخزانة العشرية اليابانية بمقدار 5.5 نقطة أساس إلى 0.715 %، في حين شهدت مزايدة لبيع سندات عشرية مرتبطة بمعدل التضخم طلبًا أقل من المتوقع من جانب المستثمرين.

وقال "كيسوكي تسوروتا" المحلل الاقتصادي في مؤسسة "ميتسوبيشي يو.إف.جيه مورجان ستانلي سيكيوريتيز" لوكالة بلومبرج للأنباء، إن تدخل البنك المركزي اليوم يمكن أن يدعم أسواق السندات لكن الضغوط البيعية يبدو أنها ستكون
أقوى نتيجة ارتفاع العائد على السندات الأمريكية.

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