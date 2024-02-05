بنك اليابان المركزي يعرض شراء سندات حكومية بعد ارتفاع أسعار العائد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ - 10:37
عرض بنك اليابان المركزي شراء كمية من سندات الخزانة الحكومية من خلال عمليتي شراء، في محاولة للحد من الارتفاع في الفائدة قصيرة الأجل.
وارتفع العائد على السندات اليابانية بعد ارتفاع مماثل للسندات الأمريكية عقب إشارة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إلى
اعتزام المجلس
تأجيل خفض أسعار الفائدة
حتى ما بعد مارس المقبل.
وارتفع العائد على سندات الخزانة العشرية اليابانية بمقدار 5.5 نقطة أساس إلى 0.715 %، في حين شهدت مزايدة لبيع سندات عشرية مرتبطة بمعدل التضخم طلبًا أقل من المتوقع من جانب المستثمرين.
وقال "كيسوكي تسوروتا" المحلل الاقتصادي في مؤسسة "ميتسوبيشي يو.إف.جيه مورجان ستانلي سيكيوريتيز" لوكالة بلومبرج للأنباء، إن تدخل البنك المركزي اليوم يمكن أن يدعم أسواق السندات لكن الضغوط البيعية يبدو أنها ستكون
أقوى نتيجة ارتفاع العائد على السندات الأمريكية.
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