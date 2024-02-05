نمو اقتصاد إندونيسيا أكثر من 5 % خلال الربع الأخير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ - 12:35
أظهرت بيانات اقتصادية عودة معدل نمو الاقتصاد الإندونيسي خلال الربع الأخير من العام 2023 إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي، بفضل زيادة الصادرات والإنفاق الحكومي.
وأشار مكتب الإحصاء الإندونيسي اليوم الاثنين إلى أن الاقتصاد سجل نموًا بمعدل 04ر5% سنويًا خلال الربع الأخير من العام الماضي، في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم 5% بعد نموه بمعدل 4.94 % من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث.
وبلغ معدل نمو الاقتصاد الإندونيسي خلال العام الماضي ككل 5.05 % من إجمالي الناتج المحلي، في حين كانت التوقعات تشير إلى 5.03 %، فيما بلغ معدل النمو ربع السنوي خلال الربع الأخير 0.45 %.
MENAFN05022024000055011008ID1107813679
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.