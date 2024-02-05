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نمو اقتصاد إندونيسيا أكثر من 5 % خلال الربع الأخير

2/5/2024 11:26:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ - 12:35


أظهرت بيانات اقتصادية عودة معدل نمو الاقتصاد الإندونيسي خلال الربع الأخير من العام 2023 إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي، بفضل زيادة الصادرات والإنفاق الحكومي.


وأشار مكتب الإحصاء الإندونيسي اليوم الاثنين إلى أن الاقتصاد سجل نموًا بمعدل 04ر5% سنويًا خلال الربع الأخير من العام الماضي، في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم 5% بعد نموه بمعدل 4.94 % من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث.


وبلغ معدل نمو الاقتصاد الإندونيسي خلال العام الماضي ككل 5.05 % من إجمالي الناتج المحلي، في حين كانت التوقعات تشير إلى 5.03 %، فيما بلغ معدل النمو ربع السنوي خلال الربع الأخير 0.45 %.

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