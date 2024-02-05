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بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشرها العام

2/5/2024 11:26:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ - 13:42


أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشرها العام 47.31 نقطة، ليبلغ مستوى 7241.59 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.66 في المئة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه تم تداول 255.5 مليون سهم، عبر 14879صفقة نقدية.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5.48 نقطة، ليبلغ مستوى 5943.81 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 0.09 في المئة.

وارتفع مؤشر السوق الأول 67.59 نقطة، ليبلغ مستوى 7932.69 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.86 في المئة.

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