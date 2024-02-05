بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشرها العام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ - 13:42
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشرها العام 47.31 نقطة، ليبلغ مستوى 7241.59 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.66 في المئة.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه تم تداول 255.5 مليون سهم، عبر 14879صفقة نقدية.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5.48 نقطة، ليبلغ مستوى 5943.81 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 0.09 في المئة.
وارتفع مؤشر السوق الأول 67.59 نقطة، ليبلغ مستوى 7932.69 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.86 في المئة.
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