48 اكتتابا عاما في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإجمالي عائدات بلغ 10.7 مليارات دولار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00
أشار تقرير إرنست ويونغ ( EY ) الأحدث حول نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للربع الرابع من عام 2023 إلى تواصل زخم سوق الاكتتاب العام، حيث شهدت أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 48 اكتتاباً عاماً بإجمالي عائدات بلغ 10 , 7 مليارات دولار أمريكي، وأسهمت خمسة اكتتابات عامة لشركات عاملة في قطاعي الطاقة والخدمات اللوجستية بنسبة 58 % من إجمالي العائدات التي حققتها أنشطة الاكتتاب.
وخلال الربع الرابع من عام 2023، حقق 19 اكتتاباً عاماً أولياً عائدات بقيمة 4.9 مليارات دولار أمريكي. ونجحت شركة أديس القابضة في جمع أكبر قدر من العائدات لتسهم بنسبة 25 % من إجمالي عائدات الاكتتاب في الربع الأخير، تلتها شركة بيور هيلث القابضة بنسبة 20 % . وجرت جميع عمليات الاكتتاب خلال الربع الرابع في دول مجلس التعاون الخليجي، وكانت مصر هي الدولة الوحيدة من خارج مجلس التعاون الخليجي التي أعلنت اكتتابات عامة طوال عام 2023.
وتواصلت ثقة المستثمرين بالمناخ الاقتصادي في المنطقة، حيث سجلت الأسهم الخاصة بـ11 من أصل 19 اكتتاباً عاماً جرت خلال الربع الأخير من عام 2023 مكاسب سعرية خلال اليوم الأول من طرحها. ومع نهاية عام 2023، حقق 26 اكتتاباً عاماً من أصل 48 اكتتابا عائدات إيجابية مقارنة بسعر الإدراج، كما حققت شركة أرماح الرياضية أعلى مكاسب بنسبة بلغت 72 % .
وسجل العام الماضي انخفاضاً بنسبة 6 % في عدد الاكتتابات العامة، وانخفاضاً بنسبة 51 % في عائدات هذه الاكتتابات، مقارنة بعام 2022. ويعزى هذا الانخفاض إلى العدد الكبير من الاكتتابات التي جرت خلال عام 2022 لشركات مثل شركة أمريكانا للمطاعم العالمية، وشركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس «لوبريف»، وشركة الحفر العربية.
وفيما يخص الاكتتابات المتوقع إجراؤها خلال عام 2024، أعلنت 29 شركة عاملة في قطاعات مختلفة خططها لطرح أسهمها للاكتتاب العام، مع تصدر كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من حيث الاحجام المتوقعة. أما خارج منطقة مجلس التعاون الخليجي فمن المتوقع أن تشهد مصر طرح أربعة اكتتابات عامة.
وبهذه المناسبة، قال براد واتسون رئيس قطاع الصفقات والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY : «شهدت أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 48 اكتتاباً عاماً بإجمالي عائدات بلغ 10 , 7 مليارات دولار أمريكي، وأسهمت خمسة اكتتابات عامة لشركات عاملة في قطاعي الطاقة والخدمات اللوجستية بنسبة 58 % من إجمالي العائدات التي حققتها أنشطة الاكتتاب. وتواصلت ثقة المستثمرين بالمناخ الاقتصادي في المنطقة، حيث سجلت الأسهم الخاصة بـ11 من أصل 19 اكتتاباً عاماً جرت خلال الربع الأخير من عام 2023 مكاسب سعرية خلال اليوم الأول على طرحها. وفيما يخص الاكتتابات المتوقع إجراؤها خلال عام 2024، فقد أعلنت 29 شركة عاملة في قطاعات مختلفة خططها لطرح أسهمها للاكتتاب العام، مع تصدر كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من حيث الاحجام المتوقعة».
المملكة العربية السعودية تواصل تصدّر سوق الاكتتابات العامة الأولية
تصدرت المملكة العربية السعودية مرة أخرى نشاط الاكتتابات العامة في المنطقة من خلال 14 اكتتباً عاماً من أصل 19 اكتتاباً جرى طرحها خلال الربع الرابع من عام 2023. وسجلت شركة أديس القابضة أعلى عائدات بقيمة بلغت 1.2 مليار دولار أمريكي، تلتها شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية بقيمة 0.7 مليار دولار أمريكي. وقد تم إدراج كلا الاكتتابين في سوق «تداول» الرئيسي، في حين تم إدراج الاكتتابات الـ12 المتبقية التي بلغت عائداتها 140 مليون دولار أمريكي في السوق الموازي السعودي «نمو»، وشملت هذه الاكتتابات أيضا الإدراج المباشر الوحيد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال هذا الربع لشركة المجتمع الرائدة الطبية.
وتنوعت الاكتتابات العامة خلال عام 2023 على عدد من القطاعات المختلقة، حيث تصدر قطاع الطاقة هذه الاكتتابات بنسبة 36 % ، تلاه قطاع النقل بنسبة 29 % ، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 10 % .
وبدأ الربع الأول من عام 2024 باكتتابين للشركات السعودية في سوق «تداول» في شهر يناير، هما مجموعة MBC ، التي جمعت 222 مليون دولار أمريكي، وأفالون فارما التي جمعت 437 مليون دولار أمريكي. من جانبه، قال غريغوري هيوز رئيس خدمات الاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY : «بالرغم من التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط، فإن أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت عدداً كبيراً من الاكتتابات العامة الأولية ضمن مختلف القطاعات خلال عام 2023. وقامت بعض الشركات الحكومية المرموقة في المنطقة مثل تاكسي دبي، وشركة أوكيو لشبكات الغاز بإدراج أسهمها خلال العام الماضي. كما بدأ عام 2024 بشكل إيجابي مع إدراج مجموعة MBC وشركة أفالون فارما، إلى جانب الإعلان عن العديد من الاكتتابات العامة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك عدد من الشركات المرموقة من القطاعين الخاص والحكومي».
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