48 اكتتابا عاما في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإجمالي عائدات بلغ 10.7 مليارات دولار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

أشار‭ ‬تقرير‭ ‬إرنست‭ ‬ويونغ‭ (‬ EY ‭) ‬الأحدث‭ ‬حول‭ ‬نشاط‭ ‬الاكتتابات‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬للربع‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬إلى‭ ‬تواصل‭ ‬زخم‭ ‬سوق‭ ‬الاكتتاب‭ ‬العام،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬أسواق‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬48‭ ‬اكتتاباً‭ ‬عاماً‭ ‬بإجمالي‭ ‬عائدات‭ ‬بلغ‭ ‬10 ‭,‬ 7‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬وأسهمت‭ ‬خمسة‭ ‬اكتتابات‭ ‬عامة‭ ‬لشركات‭ ‬عاملة‭ ‬في‭ ‬قطاعي‭ ‬الطاقة‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬بنسبة‭ ‬58 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬العائدات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬أنشطة‭ ‬الاكتتاب‭. ‬

وخلال‭ ‬الربع‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬حقق‭ ‬19‭ ‬اكتتاباً‭ ‬عاماً‭ ‬أولياً‭ ‬عائدات‭ ‬بقيمة‭ ‬4‭.‬9‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭. ‬ونجحت‭ ‬شركة‭ ‬أديس‭ ‬القابضة‭ ‬في‭ ‬جمع‭ ‬أكبر‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬العائدات‭ ‬لتسهم‭ ‬بنسبة‭ ‬25 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬عائدات‭ ‬الاكتتاب‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأخير،‭ ‬تلتها‭ ‬شركة‭ ‬بيور‭ ‬هيلث‭ ‬القابضة‭ ‬بنسبة‭ ‬20 ‭%‬ ‭. ‬وجرت‭ ‬جميع‭ ‬عمليات‭ ‬الاكتتاب‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬وكانت‭ ‬مصر‭ ‬هي‭ ‬الدولة‭ ‬الوحيدة‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬اكتتابات‭ ‬عامة‭ ‬طوال‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬

وتواصلت‭ ‬ثقة‭ ‬المستثمرين‭ ‬بالمناخ‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬حيث‭ ‬سجلت‭ ‬الأسهم‭ ‬الخاصة‭ ‬بـ11‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬19‭ ‬اكتتاباً‭ ‬عاماً‭ ‬جرت‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬مكاسب‭ ‬سعرية‭ ‬خلال‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬طرحها‭. ‬ومع‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬حقق‭ ‬26‭ ‬اكتتاباً‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬48‭ ‬اكتتابا‭ ‬عائدات‭ ‬إيجابية‭ ‬مقارنة‭ ‬بسعر‭ ‬الإدراج،‭ ‬كما‭ ‬حققت‭ ‬شركة‭ ‬أرماح‭ ‬الرياضية‭ ‬أعلى‭ ‬مكاسب‭ ‬بنسبة‭ ‬بلغت‭ ‬72 ‭%‬ ‭.‬

وسجل‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬انخفاضاً‭ ‬بنسبة‭ ‬6 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الاكتتابات‭ ‬العامة،‭ ‬وانخفاضاً‭ ‬بنسبة‭ ‬51 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬عائدات‭ ‬هذه‭ ‬الاكتتابات،‭ ‬مقارنة‭ ‬بعام‭ ‬2022‭. ‬ويعزى‭ ‬هذا‭ ‬الانخفاض‭ ‬إلى‭ ‬العدد‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬الاكتتابات‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬لشركات‭ ‬مثل‭ ‬شركة‭ ‬أمريكانا‭ ‬للمطاعم‭ ‬العالمية،‭ ‬وشركة‭ ‬أرامكو‭ ‬السعودية‭ ‬لزيوت‭ ‬الأساس‭ ‬‮«‬لوبريف‮»‬،‭ ‬وشركة‭ ‬الحفر‭ ‬العربية‭. ‬

وفيما‭ ‬يخص‭ ‬الاكتتابات‭ ‬المتوقع‭ ‬إجراؤها‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬أعلنت‭ ‬29‭ ‬شركة‭ ‬عاملة‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬مختلفة‭ ‬خططها‭ ‬لطرح‭ ‬أسهمها‭ ‬للاكتتاب‭ ‬العام،‭ ‬مع‭ ‬تصدر‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الاحجام‭ ‬المتوقعة‭. ‬أما‭ ‬خارج‭ ‬منطقة‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬فمن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬مصر‭ ‬طرح‭ ‬أربعة‭ ‬اكتتابات‭ ‬عامة‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬براد‭ ‬واتسون‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الصفقات‭ ‬والاستراتيجية‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬ EY ‭: ‬‮«‬شهدت‭ ‬أسواق‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬48‭ ‬اكتتاباً‭ ‬عاماً‭ ‬بإجمالي‭ ‬عائدات‭ ‬بلغ‭ ‬10 ‭,‬ 7‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬وأسهمت‭ ‬خمسة‭ ‬اكتتابات‭ ‬عامة‭ ‬لشركات‭ ‬عاملة‭ ‬في‭ ‬قطاعي‭ ‬الطاقة‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬بنسبة‭ ‬58 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬العائدات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬أنشطة‭ ‬الاكتتاب‭. ‬وتواصلت‭ ‬ثقة‭ ‬المستثمرين‭ ‬بالمناخ‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬حيث‭ ‬سجلت‭ ‬الأسهم‭ ‬الخاصة‭ ‬بـ11‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬19‭ ‬اكتتاباً‭ ‬عاماً‭ ‬جرت‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬مكاسب‭ ‬سعرية‭ ‬خلال‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬طرحها‭. ‬وفيما‭ ‬يخص‭ ‬الاكتتابات‭ ‬المتوقع‭ ‬إجراؤها‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬فقد‭ ‬أعلنت‭ ‬29‭ ‬شركة‭ ‬عاملة‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬مختلفة‭ ‬خططها‭ ‬لطرح‭ ‬أسهمها‭ ‬للاكتتاب‭ ‬العام،‭ ‬مع‭ ‬تصدر‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الاحجام‭ ‬المتوقعة‮»‬‭. ‬

المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬تواصل‭ ‬تصدّر‭ ‬سوق‭ ‬الاكتتابات‭ ‬العامة‭ ‬الأولية‭ ‬

تصدرت‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬نشاط‭ ‬الاكتتابات‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬14‭ ‬اكتتباً‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬19‭ ‬اكتتاباً‭ ‬جرى‭ ‬طرحها‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬وسجلت‭ ‬شركة‭ ‬أديس‭ ‬القابضة‭ ‬أعلى‭ ‬عائدات‭ ‬بقيمة‭ ‬بلغت‭ ‬1.2‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬تلتها‭ ‬شركة‭ ‬سال‭ ‬السعودية‭ ‬للخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬بقيمة‭ ‬0‭.‬7‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬إدراج‭ ‬كلا‭ ‬الاكتتابين‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬‮«‬تداول‮»‬‭ ‬الرئيسي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تم‭ ‬إدراج‭ ‬الاكتتابات‭ ‬الـ12‭ ‬المتبقية‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬عائداتها‭ ‬140‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الموازي‭ ‬السعودي‭ ‬‮«‬نمو‮»‬،‭ ‬وشملت‭ ‬هذه‭ ‬الاكتتابات‭ ‬أيضا‭ ‬الإدراج‭ ‬المباشر‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الربع‭ ‬لشركة‭ ‬المجتمع‭ ‬الرائدة‭ ‬الطبية‭.‬

وتنوعت‭ ‬الاكتتابات‭ ‬العامة‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬المختلقة،‭ ‬حيث‭ ‬تصدر‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬هذه‭ ‬الاكتتابات‭ ‬بنسبة‭ ‬36 ‭%‬ ،‭ ‬تلاه‭ ‬قطاع‭ ‬النقل‭ ‬بنسبة‭ ‬29 ‭%‬ ،‭ ‬ثم‭ ‬قطاع‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬بنسبة‭ ‬10 ‭%‬ ‭. ‬

وبدأ‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬باكتتابين‭ ‬للشركات‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬‮«‬تداول‮»‬‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬يناير،‭ ‬هما‭ ‬مجموعة‭ ‬ MBC ،‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬222‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬وأفالون‭ ‬فارما‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬437‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭. ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬غريغوري‭ ‬هيوز‭ ‬رئيس‭ ‬خدمات‭ ‬الاكتتابات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬لدى‭ ‬ EY ‭: ‬‮«‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتوترات‭ ‬الجيوسياسية‭ ‬المتزايدة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬فإن‭ ‬أسواق‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬شهدت‭ ‬عدداً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬الاكتتابات‭ ‬العامة‭ ‬الأولية‭ ‬ضمن‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬وقامت‭ ‬بعض‭ ‬الشركات‭ ‬الحكومية‭ ‬المرموقة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬مثل‭ ‬تاكسي‭ ‬دبي،‭ ‬وشركة‭ ‬أوكيو‭ ‬لشبكات‭ ‬الغاز‭ ‬بإدراج‭ ‬أسهمها‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬كما‭ ‬بدأ‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬مع‭ ‬إدراج‭ ‬مجموعة‭ ‬ MBC ‭ ‬وشركة‭ ‬أفالون‭ ‬فارما،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاكتتابات‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬المرموقة‭ ‬من‭ ‬القطاعين‭ ‬الخاص‭ ‬والحكومي‮»‬‭. ‬