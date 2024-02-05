يوسف خليل المؤيد تحصل على جائزة من كونتيننتال الشرق الأوسط

حصلت‭ ‬شركة‭ ‬يوسف‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد‭ ‬وأولاده،‭ ‬الموزع‭ ‬الرسمي‭ ‬لإطارات‭ ‬كونتيننتال‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤخراً‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬من‭ ‬كونتيننتال‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬لأفضل‭ ‬أنشطة‭ ‬تسويقية‭ ‬لعام‭ ‬2023‭. ‬وتسلم‭ ‬الجائزة‭ ‬جورج‭ ‬كوتي‭ ‬توماس‭ ‬ – ‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لقسم‭ ‬قطع‭ ‬غيار‭ ‬المعدات‭ ‬الثقيلة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ألوك‭ ‬جوبتا‭ - ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬يوسف‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد‭ ‬وأولاده،‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬كونتيننتال‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمرهم‭ ‬السنوي‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬دبي‭.‬

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