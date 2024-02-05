يوسف خليل المؤيد تحصل على جائزة من كونتيننتال الشرق الأوسط

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00
حصلت شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده، الموزع الرسمي لإطارات كونتيننتال في مملكة البحرين، مؤخراً على جائزة من كونتيننتال الشرق الأوسط لأفضل أنشطة تسويقية لعام 2023. وتسلم الجائزة جورج كوتي توماس – المدير العام لقسم قطع غيار المعدات الثقيلة، إلى جانب ألوك جوبتا - الرئيس التنفيذي لشركة يوسف خليل المؤيد وأولاده، من مسؤولي كونتيننتال خلال مؤتمرهم السنوي الذي عقد في دبي.
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