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رئيس فنزويلا سنفوز في الانتخابات المقبلة بطريقة أو بأخرى

2/5/2024 11:24:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعهد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المتوقع أن يسعى لولاية جديدة في الانتخابات المرتقبة في وقت لاحق من العام الحالي، أن «الأشخاص الذين هم في السلطة حاليا» سيفوزون بالتأكيد.
وقال مادورو أمام آلاف من انصاره الذي احتشدوا في العاصمة في الذكرى الثانية والثلاثين للانقلاب الفاشل بقيادة هوغو تشافيز الذي أصبح فيما بعد رئيسا وعين مادورو خلفا له «نحن الأشخاص الذين في السلطة... سننتصر بطريقة أو بأخرى».
وجاءت تصريحات الرئيس الفنزويلي قبيل اجتماع دعا إليه رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز لتحديد موعد الانتخابات العامة القادمة.
والعام الماضي توصلت حكومة مادورو والمعارضة إلى اتفاق في بربادوس إثر وساطة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة في 2024 بحضور مراقبين دوليين.
وبموجب الاتفاق خففت الولايات المتحدة العقوبات على كراكاس، ما سمح باستئناف استخراج النفط بشكل محدود، ومهد الطريق أمام تبادل سجناء.
ونص الاتفاق على أن يتمكن مرشحو المعارضة من الطعن في قرارات سابقة قضت بعدم أهليتهم لتولي المنصب.
غير أن المحكمة العليا الموالية لمادورو أيدت مؤخرا حظرا مدته 15 عاما على المعارضة الفائزة في الانتخابات التمهيدية ماريا كورينا ماتشادو وغيرها من شخصيات المعارضة.
ودفع ذلك بالولايات المتحدة إلى الإعلان بأنها ستعيد تفعيل عقوبات على قطاع النفط والغاز الفنزويلي.

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