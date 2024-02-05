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إيران تعلن البدء في بناء مفاعل نووي جديد لـ الأبحاث بأصفهان

2/5/2024 11:24:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت إيران أمس أنها بدأت بناء مفاعل نووي جديد للأبحاث في أصفهان بعد أيام من إعلانها بناء مجمع لمحطات الطاقة النووية في الجنوب.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية قوله «بدأت عملية صب الخرسانة لوضع اسس المفاعل في موقع اصفهان».
ويضم مركز أصفهان للأبحاث النووية في وسط إيران ثلاثة مفاعلات أساسا. وقالت الوكالة إن مفاعل الأبحاث الجديد الذي تبلغ طاقته 10 ميغاوات يتم بناؤه لانشاء مصدر قوي للنيوترون.
وأضافت أنه ستكون له مجموعة من التطبيقات بما في ذلك اختبارات الوقود والمواد النووية وانتاج النظائر المشعة الصناعية والمواد الصيدلانية المشعة.
وتخضع طهران لعقوبات أميركية صارمة منذ العام 2018، عندما انسحب الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي التاريخي الذي خفف العقوبات عن إيران في مقابل فرض قيود على انشطتها النووية لمنعها من تطوير قنبلة نووية.
وتنفي ايران على الدوام بأن يكون لديها طموحات لتطوير القدرة على انتاج اسلحة نووية وتؤكد أن أنشطتها لأغراض سلمية.
في يناير، أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي عن أسفه لفرض ايران «قيود» على تعاونها مع الوكالة ووصف الوضع النووي الإيراني بأنه «محبط».

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