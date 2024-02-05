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المجلس الرئاسي اليمني يعين أحمد بن مبارك رئيسا للوزراء خلفا لمعين عبدالملك

2/5/2024 11:24:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر المجلس الرئاسي في اليمن أمس قرارا بتعيين وزير الخارجية أحمد بن مبارك رئيسا للوزراء خلفا للدكتور معين عبدالملك، وفق الإعلام الحكومي.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي تديرها الحكومة «أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي أصدر قرارا بتعيين د.أحمد عوض بن مبارك رئيسا لمجلس الوزراء». وتابعت أن القرار نص أيضا على «استمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقا لقرارات تعيينهم». ويخلف بن مبارك في هذا المنصب د.معين عبدالملك، الذي صدر قرار بتعيينه مستشارا لرئيس المجلس الرئاسي.
وذكرت الوكالة أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي أصدر قرارا بتعيين د.معين عبدالملك سعيد مستشارا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي.
وشغل أحمد بن مبارك منصب وزير الخارجية في الحكومة اليمنية منذ العام 2020.
وتقلد بن مبارك مناصب قيادية عديدة، منها مدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية في العام 2014، والأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل في 2013، وسفير اليمن في واشنطن في العام 2015، والممثل الدائم لليمن في الأمم المتحدة خلال العام 2018.
ويحمل بن مبارك شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال، وعمل أستاذا مساعدا في عدد من الجامعات اليمنية، وترأس مركز إدارة الأعمال للدراسات العليا بجامعة صنعاء.

MENAFN05022024000130011022ID1107813659

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