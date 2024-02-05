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الجمعية الوطنية الفرنسية تسقط اقتراحا لحجب الثقة عن حكومة غابريال أتال

2/5/2024 11:24:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية بأكثرية كبيرة أمس، أول اقتراح بحجب الثقة عن رئيس الوزراء الجديد غابريال أتال رغم أن الحكومة لا تتمتع إلا بأغلبية نسبية.
ولم يحصل هذا الاقتراح الذي قدمته المجموعات اليسارية بمجملها، إلا على 124 صوتا، وهو عدد بعيد عن عتبة الـ289 صوتا اللازمة لإسقاط الحكومة، بسبب نقص الدعم من المعارضة اليمينية واليمين المتطرف.
وينتقد اليسار خصوصا رئيس الوزراء، الذي عينه الرئيس إيمانويل ماكرون في بداية يناير، لعدم طلبه التصويت على الثقة من الجمعية الوطنية بعد إعلان السياسة العامة الذي أصدره الثلاثاء الماضي.
كما يتهم اليسار غابريال أتال بالرغبة في شن «حرب على الفقراء»، لاسيما من خلال تصريحاته المتعلقة بمخصصات التضامن وتخفيف التقدمات المرتبطة بالسكن الاجتماعي.
وقاد النائب عن حزب «فرنسا الأبية» اليساري المتطرف مانويل بومبار، الهجوم على غابريال أتال في قاعة الجمعية الوطنية، من خلال اتهام رئيس الوزراء البالغ 34 عاما بأنه «تابع» للرئيس إيمانويل ماكرون الذي «استمر حكمه لفترة أطول من اللازم».
ورد أتال على هذه التصريحات، متحدثا عن «مقترح وقائي لحجب الثقة» طرح حتى قبل إعلان سياسته العامة، ما «يضرب بعرض الحائط أي محاولة للحوار».
وقال أتال «تنادون بعالم لا حاجة فيه إلى الاتحاد الأوروبي، وحيث يجب فرض ضرائب على كل شيء طوال الوقت»، متهما حزب «فرنسا الأبية» بالرغبة في «إعادتنا 75 عاما إلى الوراء».
وعلى جهة اليمين المتطرف، ألمحت مارين لوبن إلى أن حزب «التجمع الوطني» لن يصوت لصالح الاقتراح، والأمر نفسه بالنسبة للنواب اليمينيين من مجموعة «الجمهوريون».
وقال زعيم مجموعة «الجمهوريون» أوليفييه مارليه في تصريحات إذاعية أمس الاول، «نحن في المعارضة، ولم تكن لدينا أي نية للتصويت على الثقة. لكن التصويت لصالح اقتراح حجب الثقة قبل بدء الحكومة بعملها لا يبدو جديا للغاية بالنسبة لنا أيضا».

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