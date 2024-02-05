Tuesday, 06 February 2024 07:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إيران لن نتردد في الرد على أي هجوم أميركي يستهدف أراضينا

2/5/2024 11:24:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت طهران أنها لن تتردد في الرد على أي هجوم أميركي يستهدف أراضيها، غداة عدم استبعاد البيت الأبيض إمكانية توجيه ضربة مباشرة لإيران.
وشنت الولايات المتحدة سلسلة ضربات أميركية أحادية ضد أهداف مرتبطة بإيران في العراق وسورية ردا على مقتل 3 عسكريين أميركيين في هجوم بطائرة مسيرة في قاعدة بالأردن في 28 يناير الفائت.
وأعلن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جايك سوليفان أمس الأول أن الولايات المتحدة «ستواصل» ردها ضد المجموعات الموالية لطهران في العراق وسورية، لكنه لم يوضح ما إذا واشنطن تستبعد تنفيذ ضربات ضد إيران.
وردا على ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي أمس إن «الجمهورية الإسلامية لن تتردد في استخدام إمكانياتها لتوجيه رد يجعل المعتدين يندمون».
وأضاف: «لقد لمس الآخرون هذه الإمكانية والقوة بالفعل وسيفكرون مليا قبل القيام بأي تصرف سيئ».
وندد كنعاني بالضربات الجوية في العراق واليمن وسورية، ووصفها بأنها «مغامرة» و«غير قانونية»، معتبرا أنها نفذت في إطار «سياسة الدعم الكامل» لإسرائيل. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران «لا تسعى إلى تصعيد التوتر والأزمات في المنطقة ولم تدعم قط التوترات والأزمات».

MENAFN05022024000130011022ID1107813657

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث