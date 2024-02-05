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الحوثيون 15 غارة أميركية وبريطانية استهدفت محافظتي صعدة والحديدة

2/5/2024 11:24:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الحوثيون في اليمن عن شن الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة 15 غارة جوية على محافظتي صعدة والحديدة الساحلية على البحر الأحمر غربي البلاد. ونقلت قناة «المسيرة»، الناطقة باسم الحوثيين، عن مصدر عسكري قوله إن طائرات العدوان الأمريكي البريطاني شنت 15 غارة على محافظتي صعدة والحديدة.
وأوضح المصدر أن عدوانا أميركيا ـ بريطانيا استهدف بـ 8 غارات على منطقة رأس عيسى مساء أمس الأول، و3 غارات في مناطق متفرقة من الزيدية بمحافظة الحديدة.
وأضاف أن العدوان الأميركي ـ البريطاني شن 4 غارات شرقي مدينة صعدة بمحافظة صعدة.
وأعلن الجيش الأميركي أنه شن ضربات جوية ضد خمسة صواريخ في اليمن، أحدها مصمم للهجوم البري والأربعة الآخرون لاستهداف السفن.
وجاءت هذه الضربات بعد يوم من شن القوات الأميركية والبريطانية ثالث موجة من الغارات الجوية ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، في إطار عملهما العسكري المشترك للرد على مواصلة الحوثيين استهداف سفن الشحن.
وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، على وسائل التواصل الاجتماعي، إن القوات الأميركية «نفذت ضربة دفاعا عن النفس ضد صاروخ كروز حوثي للهجوم البري»، ثم قصفت في وقت لاحق «أربعة صواريخ كروز مضادة للسفن، جميعها كانت معدة للإطلاق ضد سفن في البحر الأحمر».
وأضافت أن القوات الأميركية «حددت الصواريخ في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا على سفن البحرية الأميركية والسفن التجارية في المنطقة».

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