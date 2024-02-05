قصر بكنغهام الملك تشالز الثالث مصاب بالسرطان

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن قصر باكينغهام أمس، أن الملك تشالز الثالث مصاب بمرض السرطان ما سيبعده عن الحياة العامة لفترة غير معروفة.
وبعد أقل من عام ونصف العام على خلافة والدته إليزابيث الثانية على عرش بريطانيا وتسعة أشهر على تتويجه، بدأ الملك البالغ من العمر 75 عاما العلاج لكنه لا يعتزم وقف أنشطته بالكامل على رأس المملكة المتحدة وأيضا 14 دولة أخرى.
وكان الملك خضع قبل عشرة أيام بعملية في البروستات.
وجاء في البيان "خلال العملية الجراحية الأخيرة التي خضع لها الملك تشالز في المستشفى بسبب تضخم حميد في البروستات، تم اكتشاف مشكلة أخرى" و"أظهرت فحوصات لاحقة وجود شكل من أشكال السرطان".
وأكد القصر أن المشكلة الصحية المستجدة ليست سرطان البروستات.
وبدأ "الملك برنامجا لتلقي علاج منتظم نصحه الأطباء خلاله بتأجيل أنشطته العامة". لكنه سيواصل "تسيير أمور الدولة والقيام بالمهام الإدارية كالمعتاد".
وقال قصر باكينغهام إن الملك "متفائل للغاية بشأن علاجه ويتطلع للعودة إلى ممارسة مهامه العامة في أقرب فرصة".
وسارع الرئيس الاميركي جو بايدن للاعراب عن "قلقه" على صحة الملك تشالز.
أما دونالد ترامب الرئيس الأميركي السابق والمرشح الأوفر حظا لنيل بطاقة الحزب الجمهوري إلى الانتخابات المقبلة، فقال "نصلي من أجل تعافيه السريع والكامل".
وفي بريطانيا تمنى رئيس الوزراء ريشي سوناك على منصة اكس "الشفاء العاجل" للملك تشالز.
وكتب "ليس لدي أدنى شك في أنه سيستعيد كل قواه بسرعة وأعلم أن البلاد بأكملها ترسل له أطيب التمنيات بالشفاء العاجل".
وكان زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر
ورئيس وزراء اسكتلندا من بين الشخصيات السياسية التي أرسلت تمنياتها بالتعافي.
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