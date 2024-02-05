قصر بكنغهام الملك تشالز الثالث مصاب بالسرطان

MENAFN - Al-Anbaa) أعلن قصر باكينغهام أمس، أن الملك تشالز الثالث مصاب بمرض السرطان ما سيبعده عن الحياة العامة لفترة غير معروفة.

وبعد أقل من عام ونصف العام على خلافة والدته إليزابيث الثانية على عرش بريطانيا وتسعة أشهر على تتويجه، بدأ الملك البالغ من العمر 75 عاما العلاج لكنه لا يعتزم وقف أنشطته بالكامل على رأس المملكة المتحدة وأيضا 14 دولة أخرى.

وكان الملك خضع قبل عشرة أيام بعملية في البروستات.

وجاء في البيان "خلال العملية الجراحية الأخيرة التي خضع لها الملك تشالز في المستشفى بسبب تضخم حميد في البروستات، تم اكتشاف مشكلة أخرى" و"أظهرت فحوصات لاحقة وجود شكل من أشكال السرطان".

وأكد القصر أن المشكلة الصحية المستجدة ليست سرطان البروستات.

وبدأ "الملك برنامجا لتلقي علاج منتظم نصحه الأطباء خلاله بتأجيل أنشطته العامة". لكنه سيواصل "تسيير أمور الدولة والقيام بالمهام الإدارية كالمعتاد".

وقال قصر باكينغهام إن الملك "متفائل للغاية بشأن علاجه ويتطلع للعودة إلى ممارسة مهامه العامة في أقرب فرصة".

وسارع الرئيس الاميركي جو بايدن للاعراب عن "قلقه" على صحة الملك تشالز.

أما دونالد ترامب الرئيس الأميركي السابق والمرشح الأوفر حظا لنيل بطاقة الحزب الجمهوري إلى الانتخابات المقبلة، فقال "نصلي من أجل تعافيه السريع والكامل".

وفي بريطانيا تمنى رئيس الوزراء ريشي سوناك على منصة اكس "الشفاء العاجل" للملك تشالز.

وكتب "ليس لدي أدنى شك في أنه سيستعيد كل قواه بسرعة وأعلم أن البلاد بأكملها ترسل له أطيب التمنيات بالشفاء العاجل".وكان زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمرورئيس وزراء اسكتلندا من بين الشخصيات السياسية التي أرسلت تمنياتها بالتعافي.