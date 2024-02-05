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ترامب يفاضل بين اثنين من حلفائه للترشح على بطاقة الحزب لمنصب نائب الرئيس

2/5/2024 11:24:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن هوية شخصين قد يختار بينهما لتولي منصب نائب الرئيس لعام 2024، هما: السيناتور الأسود تيم سكوت، وحاكمة ولاية ساوث داكوتا كريستي نويم.
وقال ترامب خلال مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، ردا على سؤال عن الموعد الذي سيعلن فيه عن اختياره منصب نائب الرئيس: «ليس قريبا. لدينا الكثير من الأشخاص العظماء في الحزب الجمهوري».
وأشار إلى أن اختيار شخص ليكون نائبا للرئيس يتعلق بـ «من سيكون قادرا على أن يكون رئيسا جيدا، أعني عليك دائما أن تفكر في ذلك، لأنه كما تعلم، في حالة الطوارئ المدنية الأمور يجب تسير بشكل صحيح».
وكشف الرئيس السابق عن أنه اتصل مؤخرا بالسيناتور تيم سكوت، الذي علق مؤخرا حملته الانتخابية في السباق إلى البيت الأبيض ثم أعلن دعمه لترامب. ولفت أيضا إلى أن حاكمة ولاية ساوث داكوتا، كريستي نويم «كانت تقاتل بشكل لا يصدق» من أجله.
من جهة أخرى، انتقد ترامب ـ الذي يقترب من ضمان الحصول على بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض ـ مشروع قانون في مجلس الشيوخ ربما يشكل حال إقراره انتصارا تشريعيا لخصمه السياسي الرئيس جو بايدن.
ودعا ترامب الجمهوريين لرفض مشروع قانون يتضمن تقديم حزمة مساعدات لأوكرانيا واعتماد ميزانية إضافية لتعزيز أمن الحدود.
وكان الرئيس السابق قد قال في خطاب في لاس فيغاس مؤخرا «كزعيم لحزبنا، لا توجد أي إمكانية أن أدعم هذه الخيانة الفظيعة لأميركا القائمة على الحدود المفتوحة».
وكان أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي نشروا نص اتفاق طال انتظاره للإفراج عن مساعدات جديدة بمليارات الدولارات لأوكرانيا وإسرائيل مقابل تشديد إجراءات حماية الحدود الأميركية، إلا أن رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون تعهد بمنع تمريره.
وقال جونسون على منصة «إكس» إن «مشروع القانون هذا أسوأ حتى مما كنا نتوقع ولن يسهم بأي شكل من الأشكال في وضع حد لكارثة الحدود التي تسبب بها الرئيس».
ولم يتضح إن كان مشروع القانون الواقع في 370 صفحة يحظى بتأييد 60 عضوا من أجل إقراره في أول جلسة تصويت في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديموقراطيون والمكون من 100 مقعد.
وينص ما يسمى بالتشريع المكمل للأمن القومي على توفير تمويل إجمالي بقيمة 118.3 مليار دولار، بينها 60 مليارا مخصصة لدعم أوكرانيا، وهو ما يتوافق مع مطلب البيت الأبيض، إضافة إلى مساعدة أمنية تبلغ 14.1 مليار دولار لإسرائيل، وذلك وفقا لملخص صادر عن رئيسة لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ باتي موراي.
ويتضمن الاتفاق أيضا تمويلا بقيمة 20.2 مليار دولار لأمن الحدود الأميركية وعددا لا يحصى من التعديلات على سياسة الهجرة توافق عليها المفاوضون الديموقراطيون والجمهوريون.
ولعل الأهم هو أن هذا التشريع سيعطي الرئيس جو بايدن سلطة رفض طالبي اللجوء إذا وصل عدد عمليات عبور الحدود بشكل غير شرعي إلى أكثر من 5000 حالة أسبـــوعيا، وهي عتبــة تم تجـــاوزها عدة مرات في الشهور الأخيرة.

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