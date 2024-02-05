محمد بن سلمان وبلينكن يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية

MENAFN - Al-Anbaa) عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اجتماعا في الرياض، أمس، مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار.

وفي اليساق ذاته، قالت وزارة الخارجية الأميركية ان بلينكن شدد خلال لقائه مع ولي العهد السعودي على ضرورة منع مزيد من توسع الصراع.

وقالت الوزارة في بيان لها، بلينكن شدد ايضا خلال اللقاء على أهمية تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة.

وأضاف ان وزير الخارجية الأميركي وولي العهد السعودي ناقشا الحاجة للحد من التوتر الإقليمي بما يشمل وقف هجمات الحوثيين.

وبدأ بلينكن أمس جولة جديدة تهدف لضمان التوصل إلى هدنة في الحرب بين إسرائيل و«حماس»، بينما يتواصل القتال في جنوب غزة.ووصل بلينكن إلى السعودية، أمس، في مستهل جولته إلى الشرق الأوسط، وحطت طائرة كبير الديبلوماسيين الأميركيين في الرياض، بحسب وكالة «فرانس برس».وفي خامس زيارة يقوم بها إلى المنطقة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر، سيتوقف بلينكن في السعودية وإسرائيل ومصر وقطر.وشدد بلينكن قبل الزيارة على ضرورة «الاستجابة بشكل عاجل إلى الاحتياجات الإنسانية في غزة»، بعدما دقت مجموعات الإغاثة مرارا ناقوس الخطر حيال التداعيات المدمرة للحرب التي تقترب من دخول شهرها الخامس، على الجيب المحاصر.