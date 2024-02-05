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رئيس الإمارات وملك الأردن يدعوان لتكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في غزة

2/5/2024 11:24:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة وملك الأردن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، بجانب تعزيز الجهود المبذولة للاستجابة للأوضاع الإنسانية التي تزداد تفاقما في غزة، إضافة إلى دعم الدور الذي تقوم به المنظمات الإنسانية الدولية بهذا الشأن.
وشدد الشيخ محمد بن زايد والملك عبدالله الثاني على ضرورة العمل من أجل منع توسيع الصراع في المنطقة وتجنيبها تبعات أزمات جديدة، والعمل إلى إيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين والذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع.
جاء ذلك خلال استقبال الملك عبدالله الثاني للشيخ محمد بن زايد بمناسبة زيارة سموه الأخوية إلى الأردن، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام». واستعرض الجانبان خلال اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتطورات الأزمة في قطاع غزة.
وأكدا حرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك والدفع في اتجاه تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة انطلاقا من نهج البلدين الراسخ في دعم التعايش والتعاون الإقليمي بما يحقق التنمية والازدهار للجميع.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا» أن الشيخ محمد بن زايد والملك عبدالله الثاني حذرا من تداعيات استمرار الحرب على غزة، وتفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع.
وأكد ملك الأردن، ضرورة استمرار المجتمع الدولي بدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لتمكينها من تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية وفق تكليفها الأممي، لاسيما في ظل الوضع الإنساني المأساوي في غزة.
وأشاد الملك عبدالله الثاني بجهود دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، في دعم الأهل في غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية المتواصلة، وبذل الجهود الديبلوماسية لوقف إطلاق النار.
من جهة أخرى، بحث رئيس الإمارات وملك الأردن العلاقات الأخوية الراسخة ومختلف جوانب التعاون بين البلدين خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والأمن الغذائي والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات الحيوية التي تخدم الأولويات التنموية للبلدين.

MENAFN05022024000130011022ID1107813651

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