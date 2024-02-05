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((سلة)) كاظمة في مهمة صعبة للفوز على شباب الأهلي الإماراتي

2/5/2024 11:24:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هادي العنزي
يخوض الفريق الأول لكرة السلة بنادي كاظمة مواجهة صعبة مع مضيفه شباب الأهلي دبي الإماراتي في الـ 8 مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 5 قبل الأخيرة للمجموعة الثانية لبطولة الدوري الآسيوي «السوبرليغ» لغرب آسيا عن منطقة الخليج.
ويحتل كاظمة المركز الثالث في مجموعته برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة عن شباب الأهلي (7 نقاط)، وكذلك المنامة البحريني، فيما يأتي الشمال القطري رابعا بـ 4 نقاط، وذلك قبل مواجهة البحريني والقطري التي جمعتهما أمس.
ويبدو «البرتقالي» في مهمة صعبة وتحت الضغط، لكونه مطالبا بالفوز لتعزيز حظوظه في المنافسة على التأهل إلى الدور نصف النهائي، وكذلك تعويض خسارته التي تلقاها أمام ضيفه الإماراتي 80-85 في دور الذهاب.
ويأمل المدرب السلوفيني بويان لازيتش، أن يقدم نجوم كاظمة أحمد البلوشي ويوسف بورحمة وعبدالعزيز الحميدي أفضل ما لديهم لتحقيق نتيجة إيجابية، جنبا إلى جنب مع المحترفين ترافيس ليزلي وكلينت شابمان.

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