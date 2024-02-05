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قبل مواجهة نصف نهائي كأس الأمير.. العربي يجهز لاعبيه معنوياً.. والقادسية يستعيد إبراهيم والرشيدي

2/5/2024 11:24:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مبارك الخالدي
يكثف الجهازان الفني والإداري في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي من الجلسات الخاصة والجماعية مع اللاعبين قبل مواجهة القادسية الخميس المقبل ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس سمو الأمير التي ستقام على ستاد جابر، وتستهدف إدارة الفريق من هذه الخطوة توجيه تركيز اللاعبين نحو اللقاء المرتقب كون العامل النفسي سيكون مؤثرا جدا في مثل هذه المباريات.
وفي هذا الإطار، أوضح المنسق الإعلامي للفريق مشعل العبكل في تصريح لـ «الأنباء» أن المباراة لها أهمية خاصة كونها «الديربي» المرتقب بين الغريمين التقليديين، إضافة إلى تطلع إدارة الفريق واللاعبين للفوز والصعود على منصة التتويج والتشرف بالسلام على راعي المباراة، ولذلك قام الجهازان الفني والإداري بالجلوس مع اللاعبين وتهيئتهم نفسيا وتحفيزهم لخوض اللقاء بعيدا عن أي مؤثرات أخرى.
وأضاف العبكل أن جاهزية اللاعبين عالية إلا أن قرار المشاركة في التشكيلة الأساسية يبقى للجهاز الفني الذي سيختار اللاعب الأجهز، مشيرا إلى أن الفريق يعاني من إصابات طويلة الأمد لعدد من اللاعبين وهم سلطان العنزي وحسن حمدان وسلمان العوضي وخالد المرشد، وإصابات بحاجة إلى تأهيل مكثف مثل سيف الحشان والنيجيري ايوالا.
من جهته، يواصل القادسية استعداداته للمباراة بشكل فني وذهني كونها تعتبر مفتاح تحقيق اللقب الغائب عن الفريق منذ موسم 2014- 2015، وبالتالي عزز المدرب د. محمد المشعان من قوته الفنية بعدما تعاقد مع الخبير الإسباني ديفيد مارتينيز ليكون مساعدا له ومحللا فنيا بالوقت ذاته.
وعلى مستوى اللاعبين فقد استعاد الأصفر لاعبين مهمين وذوي خبرة في مواجهة «الديربي» وهما الحارس خالد الرشيدي الذي تعافى بشكل كامل والمدافع المميز خالد إبراهيم الذي دخل التدريبات منذ أسبوع وبات قادرا على اللعب والمشاركة بشكل طبيعي إلا أن الفريق سيفتقد خدمات المدافع الشاب يوسف الحقان الذي تعرض لكسر في أنفه في مواجهة الفحيحيل السابقة في الدور ربع النهائي لكأس سمو الأمير وبات بحاجة إلى فترة علاج لكي يتعافى.
وعلى مستوى الإصابات الطويلة فإن لاعب الوسط محمد خليل لم يتعاف بعد من الإصابة بتمزق في العضلة، فيما يحتاج ضاري سعيد لفترة من أجل العودة بسبب عملية تنظيف الركبة، كما يحتاج عبدالله العنزي لمزيد من الوقت للتعافي من كسر الساق، وأخيرا من المستبعد عودة عبدالله الشمالي هذا الموسم بعد اجرائه عملية الرباط الصليبي.

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