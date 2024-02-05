فوز القادسية وخسارة الكويت بغرب آسيا

(MENAFN
- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
فاز القادسية على بني ياس الاماراتي بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الـ 3 من الدور التمهيدي من بطولة غرب آسيا الثانية للأندية العربية للكرة الطائرة والمقامة بضيافة نادي صحار العماني، وبذلك يرفع «الأصفر» رصيده إلى 6 نقاط من فوزين وخسارة في منافسات المجموعة الأولى، وخسر الكويت من العربي القطري بنتيجة 3-0 وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية.
وسيلعب الكويت مع الأهلي البحريني في 1 ظهر اليوم على الصالة الرئيسية لمجمع صحار الرياضي، فيما سيلتقي القادسية مع الريان القطري على الصالة نفسها في 3 مساء غد.
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