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فوز القادسية وخسارة الكويت بغرب آسيا

2/5/2024 11:24:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
فاز القادسية على بني ياس الاماراتي بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الـ 3 من الدور التمهيدي من بطولة غرب آسيا الثانية للأندية العربية للكرة الطائرة والمقامة بضيافة نادي صحار العماني، وبذلك يرفع «الأصفر» رصيده إلى 6 نقاط من فوزين وخسارة في منافسات المجموعة الأولى، وخسر الكويت من العربي القطري بنتيجة 3-0 وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية.
وسيلعب الكويت مع الأهلي البحريني في 1 ظهر اليوم على الصالة الرئيسية لمجمع صحار الرياضي، فيما سيلتقي القادسية مع الريان القطري على الصالة نفسها في 3 مساء غد.

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