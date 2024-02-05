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راكان الصباح: نستهدف جعل الكويت مركزاً لرياضة ((البادل)) في الخليج

2/5/2024 11:24:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتمت الدورة الأولى لبطولة البادل المحلية فعالياتها، والتي تنظمها أكاديمية ديفاينت تحت رعاية الشيخ راكان بدر الصباح، وذلك بحضور الشيخ فيصل الحمود الصباح والشيخ مشعل بدر الصباح والشيخة بشاير الأحمد والشيخ نواف جابر الخالد وبحضور جمهور كبير من المشجعين، حيث حصد الثنائي فؤاد بهبهاني وعلي الديواني لقب فئة الرجال، فيما حل عبدالرحمن العوضي ومحمد عبدال بالمركز الثاني. وفي فئة السيدات حققت ايمان متولي وأريج محمد المركز الأول، وبالمركز الثاني سارة ورحب بهبهاني، وفي فئة الشباب تحت 16 سنة حقق نواف القاضي وهاشم المزيدي المركز الأول، وعبدالرحمن الصقعبي وخالد تيفوني المركز الثاني.
وبهذه المناسبة، أكد الشيخ راكان الصباح نجاح الدورة الأولى وسط إقبال كبير شهدته المنافسات، ومشيرا إلى أن البطولة هي بداية لسلسة من البطولات لرياضة البادل على المستويين المحلي والإقليمي سيتم تنظيمها في الأشهر المقبلة على أرض الكويت لتثبيت مكانتها والتأكيد على قدرتها على أن تكون مركز لرياضة البادل في الخليج.
وثمن دور أكاديمية ديفاينت في إدارة البطولة وتنظيم المنافسات بين الفئات المختلفة واللاعبين واللاعبات المشاركين الذين تمت تصفيتهم من 160 إلى 12 فائزا وفائزة بفئات البطولة الثلاث، ومبينا أن أكاديمية ديفاينت متخصصة في التدريب على رياضة البادل لجميع الفئات العمرية يتم تدريبهم من قبل كوادر وطنية شابة من الجنسين بهدف تشجيع الجميع على ممارسة رياضة البادل وفق التدريب الصحيح الذي يحقق الاستفادة القصوى منها.

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