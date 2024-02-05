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الكويت يتجاوز ((سلة)) الصليبخات

2/5/2024 11:24:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هادي العنزي
واصل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت سعيه نحو صدارة ترتيب الدوري العام بنجاح، متخطيا الصليبخات 97-78 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول على صالة الاتحاد، بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، بضاحية صباح السالم، ليرفع «العميد» رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني.
فيما حصل الصليبخات على نقطة الخاسر ليصل إلى النقطة 22 رابعا. وفي مواجهة ثانية، فاجأ اليرموك بقيادة مدربه الوطني خالد القلاف نظيره القرين بالفوز عليه في المواجهة التي أقيمت أول من أمس، على ذات الصالة، ليرفع «أبناء مشرف» رصيده إلى 14 نقطة، فيما وصل القرين إلى النقطة 16.
جاءت المباراة الأولى التي جمعت الكويت بطل الموسم الماضي والصليبخات الساعي إلى مقعد في المربع الذهبي الحاسم على لقب الدوري متكافئة في العديد من فتراتها، لكن اليد العليا كانت لـ «العميد»، بعدما واصل المدرب الألماني بيتر شومرز سياسة «التدوير» بين اللاعبين، لإراحتهم، وإبقاء فريقه متوهج الأداء دائما، وقد تألق في المباراة الأميركي ماركوس جورجيوس هانت بعدما سجل 22 نقطة، واستحوذ على 5 كرات مرتدة.

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