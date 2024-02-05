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بالفيديو.. اتحاد اليد احتفى بالمنتخبين الأول و((الناشئين))

2/5/2024 11:24:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
احتفى مجلس إدارة اتحاد كرة اليد بمنتخبينا الوطنيين الأول والناشئين مساء أول من أمس في مقر الاتحاد بالدعية، وذلك بعد إنجاز المنتخب الوطني الأول بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2025 التي ستقام في كرواتيا والدنمارك والنرويج، إثر تبوئه المركز الرابع في بطولة آسيا التي اختتمت مؤخرا في البحرين وفاز بلقبها المنتخب القطري، فيما حل فيها اليابان ثانيا والبحرين ثالثا. كما حل منتخب الناشئين في المركز الثالث في البطولة العربية لكرة اليد التي أقيمت في تونس مؤخرا. وعقب الاحتفال، قدم مجلس الإدارة مكافآت مالية مجزية للاعبين، حيث منح كل لاعب في المنتخب الأول وأعضاء الجهازين الفني والإداري مكافأة مالية قدرها ألف دينار، في حين منح لاعبي منتخب الناشئين وجهازيه الفني والإداري مكافأة قدرها 200 دينار.
واحتفل اللاعبون على طريقتهم الخاصة، إذ قام منتخب الناشئين بعمل ممر شرفي للاعبي المنتخب الأول تقديرا للإنجاز الكبير الذي حققوه.
كما احتفى مجلس الإدارة باللجنة الإعلامية لما قدمته في البطولات المختلفة ووضع المتابعين في الفعاليات والبطولات بصورة مباشرة. وفي هذا السياق، أكد أمين سر الاتحاد قايد العدواني أن الاحتفال بإنجاز أزرق الناشئين جاء بالتزامن مع إنجاز المنتخب الأول لرفع مستوى طموح اللاعبين الصغار للمستقبل، مشيرا إلى أن لاعبي المنتخب الأول قدوة لزملائهم.
وقال: وددنا أن نوصل رسالة للاعبين خاصة الشباب والناشئين والمقبلين على بطولات مختلفة في الصيف ومنها التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم للشباب بالإضافة إلى بطولات الناشئين المختلفة، تتمحور حول المستقبل الأفضل لكرة اليد الكويتية، والذي سيكون بسواعد نواة المنتخبات الوطنية الأولى.
وشكر العدواني الأجهزة الفنية والإدارية وزملاءه أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم، مشيدا باللاعبين وما بذلوه من جهد كبير.
من جانب آخر، أكد أمين السر المساعد في الاتحاد عبدالله الذياب، أن الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا تعاون الجميع، مضيفا: لن نفي اللاعبين حقهم مهما شكرناهم، فقد قدموا كل ما يمكن تقديمه وأطالب الشركات بأن تتكفل بإقامة معسكر تدريبي يليق بسمعة كرة اليد الكويتية وقدرات وإمكانيات رجال منتخبنا الوطني الذي نجح في الوصول إلى كأس العالم بعد غياب طويل جدا.
هذا، وقد أجمع لاعبو الأزرق على أن الإنجاز جاء بعد صعوبات كثيرة إلا أن حب الكويت كان فوق الجميع وأوصل القميص الأزرق إلى نهائيات كأس العالم، والتي غابت عنها اليد الكويتية طويلا.

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