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6 ميداليات لـ ((قوى المعاقين)) بالشارقة

2/5/2024 11:24:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حقق منتخبنا الوطني لألعاب القوى للمعاقين 6 ميداليات متنوعة «ثلاث ذهبيات وفضية وبرونزيتين»، في إطار منافسات ملتقى الشارقة الدولي الـ12 لألعاب القوى للمعاقين أول من أمس.
وأحرز الميداليات الذهبية الثلاث اللاعبة سجى العازمي بمسابقة رمي الرمح في فئة (33 إف) وفيصل سرور بمنافسات رمي القرص لفئات (37-36-35 إف) المجمعة وأحمد المطيري بمنافسات 800 متر عدو على الكراسي المتحركة لفئة (51 تي).
وحقق أحمد المطيري الميدالية الفضية في منافسات 100 متر عدو على الكراسي المتحركة ضمن فئة (51 تي) ليحرز الميدالية الشخصية الثانية له في البطولة. كما أحرز الميداليتين البرونزيتين ملاك هادي بمسابقة رمي الرمح لفئة (55 إف) وحمد حجي بمنافسات رمي القرص لفئات الدمج (38-36-35 إف).
من جهته، أشاد رئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري بما حققه أبطال وبطلات الكويت في اليوم الافتتاحي للبطولة بحصادهم هذا الكم الجيد من الميداليات لاسيما من المعدن النفيس، «ما يؤكد تميز رياضة المعاقين الكويتية في المحافل الرياضية الكبرى».
وأضاف أن النادي حريص على إشراك لاعبيه بمثل هذه الملتقيات الرياضية الدولية لصقلهم وإكسابهم الخبرات المهمة، مشيدا بدعم الهيئة العامة للرياضة برئاسة يوسف البيدان للنادي وتسهيل المشاركة بالبطولة.

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