Tuesday, 06 February 2024 07:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((أزرق الصالات)) يهزم طاجيكستان ودياً

2/5/2024 11:24:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحيى حميدان
تغلب منتخبنا الوطني لكرة الصالات على ضيفه طاجيكستان 4-2 في المباراة الدولية الودية الثانية التي أقيمت في صالة الشيخ سعد العبدالله، ضمن تحضيراته لخوض نهائيات كأس آسيا المقررة في تايلند خلال الفترة من 17 حتى 28 أبريل.

وجاءت أهداف «الأزرق» عن طريق ناصر العلبان وسلمان البعيجان ومحمد العجمي وعبدالرحمن الطويل.

وحرص مدرب منتخبنا الإيراني محمد ناظم الشريعة، على تجربة أكبر قدر ممكن من اللاعبين الـ 18 المختارين في القائمة، وذلك للوقوف على مستوياتهم. وكان «الأزرق» قد تعادل مع طاجيكستان 3-3 في المواجهة التجريبية الأولى يوم الجمعة الماضي.

وحصل لاعبو منتخبنا الوطني على راحة من التدريبات أمس، على أن يعاودوا تدريباتهم اليوم قبل مواجهة المجر مرتين يومي الجمعة والأحد المقبلين. وتبدو صفوف «الأزرق» دون غيابات تذكر، وهو ما يجعل التوقف الحالي مفيدا للمدرب الشريعة.

MENAFN05022024000130011022ID1107813643

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث