((أزرق الصالات)) يهزم طاجيكستان ودياً

MENAFN - Al-Anbaa) يحيى حميدانتغلب منتخبنا الوطني لكرة الصالات على ضيفه طاجيكستان 4-2 في المباراة الدولية الودية الثانية التي أقيمت في صالة الشيخ سعد العبدالله، ضمن تحضيراته لخوض نهائيات كأس آسيا المقررة في تايلند خلال الفترة من 17 حتى 28 أبريل.

وجاءت أهداف «الأزرق» عن طريق ناصر العلبان وسلمان البعيجان ومحمد العجمي وعبدالرحمن الطويل.

وحرص مدرب منتخبنا الإيراني محمد ناظم الشريعة، على تجربة أكبر قدر ممكن من اللاعبين الـ 18 المختارين في القائمة، وذلك للوقوف على مستوياتهم. وكان «الأزرق» قد تعادل مع طاجيكستان 3-3 في المواجهة التجريبية الأولى يوم الجمعة الماضي.

وحصل لاعبو منتخبنا الوطني على راحة من التدريبات أمس، على أن يعاودوا تدريباتهم اليوم قبل مواجهة المجر مرتين يومي الجمعة والأحد المقبلين. وتبدو صفوف «الأزرق» دون غيابات تذكر، وهو ما يجعل التوقف الحالي مفيدا للمدرب الشريعة.